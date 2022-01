Catarina Sjömark och Per Gynnerstedt. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad rekryterar duo

Bolag Med en ökad investeringstakt i Explore Arlandastad och en ambition att bredda bolaget till nya geografier förstärker Arlandastad Group projekt- och affärsutvecklingssidan med Catarina Sjömark och Per Gynnerstedt. Catarina Sjömark kommer närmast från Atrium Ljungberg som affärsutvecklare och påbörjar sin nya roll som kommersiell projektledare den 1 mars 2022. Per Gynnerstedt kommer närmast från Ica Fastigheter och påbörjar sin nya roll som projektledare den 1 april 2022.

Catarina Sjömark har arbetat med affärsutveckling och uthyrning de senaste 17 åren. Hon har en bakgrund som både företagsledare och affärsutvecklingschef med ansvar för projekt i alla skeden av fastighetsaffären. Med Catarina Sjömark kommer erfarenhet inom allt från fastighetsutveckling av stora komplexa områden till nära kontakt med kunder och hyresgäster, enligt Arlandstad.



Per Gynnerstedt har under de senaste 20 åren arbetat med projektering, kravställning och projektledning inom fastighetsutveckling. Han har en senioritet och ett utvecklat ledarskap och kommer tillsammans med sina nya kollegor på fastighetsförädlingssidan utveckla bolagets projektportfölj. Som projektledare på Arlandastad Group är man delaktig i allt från detaljplaner till slutbesiktningar och i Pers bakgrund finns kunskap och erfarenhet från alla skeden i processen, menar bolaget.

– Det är enormt glädjande att Catarina och Per har valt att börja arbeta med oss. I den expansiva fas som bolaget befinner sig i är det fortsatt viktigt att hitta rätt personer som bidrar till bolagets tillväxt och som delar våra värderingar. Med Catarina och Per på plats stärker vi upp med två seniora roller inom projekt- och affärsutveckling och kan arbeta ännu mer framåtriktat, säger Erik Nyberg, chef fastighetsförädling på Explore Arlandastad, som ägs av Arlandastad Group.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen