Dieter Sand. Bild: Arlandastad

Arlandastad: Minusresultat före värdeförändringar

Bolag Arlandastads fastighetsvärde är uppe i 6,2 miljarder i bokslutet.

Januari till december 2021:

• Intäkterna ökade med 68 procent och uppgick till 199,3 Mkr (118,5).

• Det årliga underliggande hyresvärdet uppgick till 145 Mkr (133), vilket motsvarar en ökning om 9 procent.

• Resultat före värdeförändringar uppgick till -40,8 Mkr (-31,2).

• Periodens orealiserade värdeförändring uppgick till 281,0 Mkr (681,8).

• Resultatet före och efter skatt uppgick till 240,2 Mkr (650,6).

• Periodens resultat uppgick till 176,4 Mkr (496,1), motsvarande 3,0 kronor (8,7) per aktie före utspädning.

• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,2 miljarder kronor (5,7).

• Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,6 miljarder kronor (1,6), motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (27).

• Substansvärdet per aktie (NAV) ökade till 81 kr (69).

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 5 procent den senaste 12-månadersperioden (20).

• Styrelsen föreslår ingen utdelning.



– Årets fjärde kvartal bjöd på vår hittills enskilt största markaffär där vi säkrade ytterligare 1,4 miljoner kvadratmeter mark i anslutning till Explore Arlandastad. Scandinavian XPO agerade också värdarena för ett lyckat OSSE-möte med ministrar från 57 länder. 2021 blev en milstolpe för Arlandastad Group med många positiva händelser: En lyckad notering, första etappen av miljardprojektet Scandinavian XPO färdigställdes, nya hyresgäster och nya möjligheter för bolaget. Vi går nu in i en fas med högre tempo i både befintliga och nya projekt. Vi ökade intäkterna med 68 procent till 199 Mkr och resultatet uppgick till 176 Mkr. Marknadsvärdet på vår fastighetsportfölj uppgick per den sista december till 6 166 Mkr (5 690), en ökning med 8 procent under 2021, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

