Thomas Cassel. Bild: Arlandastad Holding

Arlandastad Holding rekryterar Thomas Cassel

Bolag Arlandastad Holding förstärker på affärsutvecklingssidan med Thomas Cassel som kommersiell projektledare.

Thomas Cassel har en lång erfarenhet av kommersiell utveckling. Senaste 20 åren har han arbetat som övergripande ansvarig för kommersiella investeringar och intäkter samt utvecklat nya affärsområden. Närmast kommer Thomas Cassel från Optimal där han under nio år utvecklat handelsplatser och kommersiella ytor åt fastighetsägare och förvaltningsorganisationer inom både privat och offentlig sektor. Tidigare erfarenheter som Thomas Cassel har är bland annat att under en lång tid utvecklat den kommersiella verksamheten på Arlanda Flygplats där han förbättrade attraktionskraften för flygplatsen avsevärt.

– Jag har haft förmånen att under många år arbeta sida vid sida tillsammans med Arlandastad Holding genom Airport City Stockholm med fokus på ett gemensamt mål, att utveckla flygplatsstaden. Med min långa erfarenhet inom kommersiell utveckling och förädling av markinnehav kommer jag bidra med ett holistiskt synsätt med fokus på kundens behov vilket kommer gynna den fortsatta utvecklingen av området, säger Thomas Cassel, blivande kommersiell projektledare, Arlandastad Holding.



Arlandastad Holding har långsiktiga planer och ökar nu investeringstakten. Bolaget planerar för flera stora spännande projekt. För närvarande pågår en expansion av befintliga Drivelab Stockholm och etapp två av nyöppnade mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO. För att kunna hantera den ökade mängden förfrågningar från marknaden, och samtidigt fortsätta lägga stor vikt vid att hitta rätt typ av samarbetspartners som vill förlägga sin verksamhet i Arlandastad, förstärks nu affärsområdet affärsutveckling med ytterligare en medarbetare.

– Vi är väldigt glada över att Thomas har valt att börja arbeta med oss. Vi växlar upp investeringstakten och är nu i ett läge där bolaget växer och har behov av fler skarpa kompetenser. Med Thomas på plats kommer vi kunna arbeta ännu mer framåtriktat med affärsutveckling och uthyrning. Thomas förmåga att se helheten och hans långa erfarenhet inom kommersiell utveckling gör honom till rätt på person på rätt plats, säger Erik Nyberg, projektchef, Arlandastad Holding.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen