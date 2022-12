Arlandastad Group rekryterar Anna Stenströmer som hållbarhetsansvarig. Bild: Arlandastad

Arlandastad Group rekryterar ny hållbarhetsansvarig

Bolag Anna Stenströmer tillträder som Hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group och blir därmed en viktig del i bolagets arbete med hållbar utveckling. Anna tillträder sin nya roll under januari 2023.

Tjänsten som Hållbarhetsansvarig omfattar övergripande ansvar för att leda Arlandastad Groups hållbarhetsarbete. I ansvaret ligger utveckling och implementering av bolagets processer, strategier och mål och fortsätta driva utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete i samarbete med kollegorna i bolaget.



Anna kommer närmast från tjänsten som Head of EHS and Sustainability på Siemens AB och har mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. Hon har utöver sina hållbarhetsroller på Siemens även arbetat ett antal år med att lägga grunden för OKQ8s hållbarhetsarbete.



– Det är väldigt glädjande att välkomna Anna till Arlandastad Group när vi nu accelererar vårt hållbarhetsarbete. Med sin gedigna kompetens och erfarenhet kommer hon att bli en stor tillgång i bolagets fortsatta resa mot en hållbar omställning genom egna åtgärder och i samverkan med andra, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.



– Arlandastad Group är inne i ett expansivt skede och ska nu ytterligare stärka hållbarhetsarbetet. Jag ser det som en unik möjlighet att tillsammans med nya kollegor på Arlandastad Group få vara med på en oerhört spännande resa och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Det som dessutom lockade mig till rollen var bolagets värdegrund och löfte, utrymme att tänka stort, säger Anna Stenströmer, blivande hållbarhetsansvarig för Arlandastad Group.



– Jag brinner för ny teknik, nya idéer och nya sätt att tänka för en hållbar framtid. Med digitalisering, digital transformation och elektrifiering kan vi ta oss an de största utmaningarna och göra dem till våra största möjligheter, berättar Anna Stenströmer.

