Flygbild över stadsdel 1 i Explore Arlandastad där Bake My Day kommer öppna sitt bageri 2023/2024. Bild: Arlandastad Group

Arlandastad Group i ny JV-affär

Bolag Arlandastad Group AB säljer 51 procent av bolaget Arlandastad Extra 5 AB. Köpare är Bake My Day Holding AB. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 350 kronor/kvadratmeter byggrätt, vilket är cirka 1 100 kronor/kvadratmeter högre än snittvärdet för Arlandastad Groups byggrätter. Det gemensamma JV-bolaget tecknar samtidigt ett 15-årigt hyresavtal med Bake My Day AB samt byggnation av ett bageri på cirka 10 000 kvadratmeter.

Bake My Day blir den lokala producenten av färska premium bakverk i Explore Arlandastad. Bageriet får ett strategiskt läge direkt vid E4:an och Arlanda Flygplats, mitt emellan Stockholm och Uppsala. För Bake My Day är läget optimalt då de snabbare och mer effektivt kan leverera sina bröd och bakverk till sina kunder som är alltifrån grossister, livsmedelshandlare, hotell och andra företag samt återförsäljare runt om i Sverige. Med verksamhetens hållbara lokaler, som öppnar vid årsskiftet 2023/2024, har Bake My Day för avsikt att öka sin produktion. Det kommer initialt bidra med 150 nya arbetstillfällen – över 200 nya arbetstillfällen på sikt.

– För att hantera vår pågående expansion har vi letat efter tillgängliga ytor i Stockholmsregionen. Vi har involverat flera fastighetsutvecklare och kommuner och insåg att stora ytor är väldigt svåra att hitta. Speciellt med en kort tidsplan på 24 månader. Där har Arlandastad Group varit unika i sitt erbjudande och även med sin flexibilitet att skapa ett Joint Venture med oss. Vi är otroligt nöjda med hur professionella de är och flexibla med att hitta långsiktigt hållbara lösningar för båda parter. Vi tror på platsens utveckling och vi ser fram emot att snart öppna i våra nya lokaler, säger Moses Isik, vd Bake My Day Holding AB.



– Det är glädjande med det fortsatt positiva gensvar vi får från marknaden. Det visar på ett högt intresse för att etablera eller expandera sina verksamheter här. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Bake My Day, där vi tillsammans kommer skapa långsiktiga värden för platsen och bolaget. Att bageriet samtidigt bidrar till så många nya arbetstillfällen i Explore Arlandastad känns otroligt bra, säger Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group.

