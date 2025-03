Atusa Rezai, Henrik Olausson och Linda Wäppling har gått till final i 2025 års upplaga av Årets Unga Hållbarhetsprofil.

Årets Unga Hållbarhetsprofil: Här är de tre finalisterna

Stora Hållbarhetsdagen En föregångare inom social hållbarhet, en CSRD-expert och en hållbarhetsentreprenör. Där har du finalisterna i 2025 års upplaga av Årets Unga Hållbarhetsprofil.

Nästa onsdag, den 26 mars, utses vinnaren i Årets Unga Hållbarhetsprofil. Prisutdelningen sker på Stora Hållbarhetsdagen – anmäl dig till seminariet här. (Anmälan stänger i övermorgon fredag!)



Juryn bestående av Anna Denell (ordf.), hållbarhetschef, Vasakronan, Mia Häggström, hållbarhetschef, Fabege, Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum och Simon Iaffa Nylén, hållbarhetschef Regio, Brunswick Real Estate (och förra årets vinnare) har gjort ett gediget arbete och nu vaskat fram de tre finalisterna.



Här får du möta dem.



Atusa Rezai, medgrundare/produktchef, Sindi



Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag är socionom med en bred erfarenhet från idéburen sektor, offentlig förvaltning och näringslivet. Genom min resa har jag alltid drivits av att omsätta hållbarhetsarbetet i konkreta och mätbara insatser. Nu är jag medgrundare och produktchef på Sindi, en start-up som har utvecklat en digital plattform för att mäta och analysera social hållbarhet i fastighetsbranschen.



Vad är du personligen mest stolt över i din karriär hittills?

– Att jag konsekvent har stått fast vid mina värderingar och omsatt dem i handling, oavsett arbetsplats eller sammanhang. Det är lätt att tala om samhällsansvar, men det är en annan sak att driva förändring på riktigt. Jag är stolt över att ha byggt långsiktiga förändringar där social hållbarhet integreras i affärsstrategier och beslutsfattande.



Vilken är din drivkraft?

– Att driva konkret samhällsförändring, alltid med barn- och jämlikhetsperspektiv i fokus.



Vad gör du om tio år från nu?

– Jag ser mig själv arbeta strategiskt, genom styrelseuppdrag inom näringslivet och ideell sektor. Kanske spelar jag också en roll i politiken för att påverka på en större samhällelig nivå. Och viktigast av allt – att av min son bli utsedd till världens bästa mamma, varje år!



Fakta:

Namn: Atusa Rezai.

Ålder: 35 år.

Bor: Solna.

Familj: Gift och ett barn.

Fritidsintressen: Att spela fotboll med min tvååring och låta drömmarna föra mig till ett liv och samhälle fritt från bekymmer.



Henrik Olausson, vd/medgrundare, Palats



Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Jag har en bakgrund inom entreprenörskap och samhällsbyggnad från Chalmers i Göteborg, där jag också var med och grundade Palats. En stor del av min uppväxt präglades av hockey, och jag spelade under en period semiprofessionellt parallellt med mina studier.



Vad är du själv mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?

– Att ha grundat ett bolag som på kort tid skapat stor positiv förändring i en annars trögrörlig bransch. Jag är också stolt över att ha byggt upp ett bolag där vi lyckats attrahera Sveriges skarpaste tech-talanger för att tillsammans driva utvecklingen mot en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.



Vilken är din drivkraft?

– Jag har två primära drivkrafter: att skapa ett stort positivt värde för andra och att ständigt utvecklas personligen. För mig handlar personlig utveckling om friheten att arbeta med det jag verkligen brinner för och möjligheten att lägga min tid där jag kan göra störst skillnad.



Vad gör du om tio år från nu?

– Om tio år har jag varit med och hjälpt branschen att gå från linjära till cirkulära materialflöden genom att etablera en storskalig återbruksmarknad för företag och organisationer. Jag arbetar sannolikt med nästa stora utmaning där jag får bygga något nytt som skapar stor positiv påverkan på samhället.



Fakta:

Namn: Henrik Olausson.

Ålder: 28 år.

Bor: Göteborg.

Familj: Sambo.

Fritidsintressen: Träning och framförallt vintersporter.



Linda Wäppling, strategikonsult, Hifab



Kan du berätta lite om din bakgrund?

– Som civilingenjör på Chalmers Arkitektur och Teknik fick jag en teknisk grund med insikten om att behovsförståelse och ledarskap är nyckelkomponenter för att driva förändring. Jag har engagerat mig ideellt i att informera och inspirera fler tjejer till teknik i mentorskapsprogrammet Pepp. Min karriär började hos Bengt Dahlgren, där hade jag möjligheten att bidra till uppbyggnaden av bolagets innovationssatsning som innovationsledare, och arbetade parallellt med energi- och hållbarhetsfrågor i projekt. Jag insåg då att jag ville vara med och påverka där besluten tas, så sedan 2021 har jag arbetat mer aktivt med strategiska hållbarhetsfrågor. Nu är jag på Hifab Advisory, där jag arbetar med att stötta beslutsfattare i fastighetsbranschen inom omställningsfrågor i gränslandet mellan hållbarhet, affär, energi och digitalisering.



Vad är du personligen mest stolt över av det du åstadkommit i din karriär hittills?

– Som strategikonsult har jag fått förtroendet och förmånen att stötta flera fastighetsbolag i deras hållbarhetsresor. Min intention är att lösa upp barriärer och sänka trösklar för hållbarhetsarbetet, och göra det begripligt för alla som ska vara en del av omställningen. Det räcker inte med fint utmejslade strategier och mål, för att gå från ord till handling behövs förståelse och acceptans på bred front från ägare och beslutsfattare till förvaltning och projektverksamhet.

– Därför är jag mest stolt över de tillfällen där jag fått jobba över tid nära förvaltning och projekt med att förverkliga omställningsplanerna, exempelvis som i en roll jag har nu där jag projektleder ett fastighetsbolags arbete med CSRD och EU-taxonomin. Där handlar det givetvis en del om rapportering, men ännu mer om hur vi får in vassa hållbarhetskrav i upphandlingar, hur de olika frågorna ska ägas av olika roller i organisationen och hur vi gemensamt tar ansvar. Känslan av stolthet kommer de gånger jag fått personlig återkoppling på att jag gjort de abstrakta hållbarhetsfrågorna begripliga och konkreta för de i organisationen som ska ta vidare arbetet. Att få göra ett positivt och motiverande avtryck hos andra människor!



Vilken är din drivkraft?

– Jag drivs av att skapa förändringsarbete tillsammans med andra! När omvärldens nyheter kan kännas tunga och hållbarhetsarbetet motarbetas på vissa håll så drivs jag framåt av tanken på att historien ofta beskrivs i termer av stora ledare och viktiga årtal, men tittar man på förändring i världen så är det ofta de små händelserna av vanliga människor som skapar förutsättningarna för framsteg.



Vad gör du om tio år från nu?

– Jag föreställer mig att jag kommer behöva förklara konceptet "brännbart avfall" för mina framtida barn, då jag tänker att vi tagit större steg inom cirkulär resurshantering. Jag har gärna en ledarskapsroll inom fastighetsbranschen, där jag får kombinera affärsstrategi och hållbarhet och omge mig med roliga, smarta och framåtlutade personer.



Fakta:

Namn: Linda Wäppling.

Ålder: 32 år.

Bor: I en lägenhet på Guldheden i Göteborg.

Familj: Bor med min man, uppvuxen i Luleå med mor, far och syster.

Fritidsintressen: Löpning och styrketräning, läsning, provar gärna vin och lagar mat i gott sällskap.

