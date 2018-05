Årets Unga Fastighetskvinna – en dryg vecka kvar att nominera

Publicerad den 30 Maj 2018

Julie Lam, Cecilia Vestin, Sima Ghaemi och Pegah Abedini har vunnit Årets Unga Fastighetskvinna tidigare.

Fastighetskvinnan Julie Lam, Cecilia Vestin, SIma Ghaemi, Pegah Abedini – och vem ska vinna 2018 års upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna? Nästa fredag – den 8 juni – stänger vi nomineringsslussarna. Passa på och nominera din favorit – eller kanske dig själv!

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som instiftades 2014 av Fastighetssverige och Lokalnytt i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan.



Akademiska Hus är prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.



Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1983 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Finns det någon inom ditt företag som passar in på ovanstående beskrivning? Känner du någon som gör det? Eller är det så enkelt att du själv passar in på beskrivningen? (Ja, det har hänt att vinnaren har nominerat sig själv!) Skicka då in en nominering till nicklas@fastighetssverige.se. En välskriven nominering förbättrar din kandidats chanser!



Sista dagen för nominering är den 8 juni.



När nomineringsprocessen är avslutad tar juryn fram tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 5 september, där de presenteras för publiken, innan vinnaren får ta emot sitt pris.



Juryn består av stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal (ordf), Kungsledens vd Biljana Pehrsson och Akademiska Hus vd Kerstin Lindberg Göransson.



FAKTA/ Tidigare vinnare i Årets Unga Fastighetskvinna:

2014: Julie Lam, projektutvecklare på Peab. Övriga finalister var Helena Ekman, Diligentia och Therese Rattik, Areim.

2015: Cecilia Vestin, affärsansvarig för Newsecs Alectauppdrag i Stockholm. Övriga finalister var Farnaz Mortazavi, Fasticon Kompetens och Linda Eriksson, Hemfosa.

2016: Sima Ghaemi, affärsutvecklare på Skanska Fastigheter Stockholm. Övriga finalister var Samira Mchaiter, Rikshem och Anna Wingqvist, Skanska.

2017: Pegah Abedini, transaktionsrådgivare på Nordier. Övriga finalister var Olivia Eldh, Forsen och Linda Bernheden, Einar Mattsson Byggnads AB.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Göteborg 400+



Årets Unga Fastighetskvinna – en dryg vecka kvar att nominera Fastighetskvinnan Julie Lam, Cecilia Vestin, SIma Ghaemi, Pegah Abedini – och vem ska vinna 2018 års upplaga av Årets Unga Fastighetskvinna? Nästa fredag – den 8 juni – stänger vi nomineringsslussarna. Passa på och nominera din favorit – eller kanske dig själv!



