Biljana Pehrsson, Kristina Alvendal och Caroline Arehult utgör juryn i Årets Unga Fastighetskvinna 2021. Bild: Pontus Orre/Alvendal AB/Jörgen Hildebrandt

Årets Unga Fastighetskvinna: Dags att nominera – Arehult tar plats i juryn

Fastighetskvinnan Nu är det återigen dags att nominera era favoriter till utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna. Juryn består av Kristina Alvendal, Biljana Pehrsson och Caroline Arehult.

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som instiftades av Fastighetssverige 2014 i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan.

Utmärkelsen går till en kvinna, max 35 år (född 1986 eller senare) som verkar i eller kring fastighetsbranschen. Vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare inom branschen.



Känner du någon som ovanstående beskrivning passar in på? Eller passar den kanske in på dig själv? Nominera via formuläret som finns här.

Tre finalister – och en vinnare – utses av en kvalificerad jury och bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan som hålls på den 2 september Grand Hotel i Stockholm.



Ny i juryn för i år är Caroline Arehult, tidigare vd för Hemfosa och Skanska Fastigheter Stockholm och blivande vd för Akademiska Hus.

– Årets Unga Fastighetskvinna är en viktig utmärkelse och ett lysande tillfälle att lyfta fram duktiga medarbetare. Jag såg själv den energiboost en nominering – och vinst – av detta slag kan ge när min dåvarande kollega Sima Ghaemi Håkansson vann utmärkelsen 2016. Det viktigaste arbetet med att lyfta kompetenta medarbetare sker i vardagen men detta är ett bra tillfälle att visa uppskattningen för deras insatser på ett annat sätt, med lite mer guldkant på, säger Caroline Arehult.



Övriga i juryn är Kungsledens vd Biljana Pehrsson och stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal, som har varit med i juryn sedan starten 2014.

– Under åren har fastighetsbranschen blivit mer diversifierad än tidigare. Fler unga kvinnor söker sig till branschen. Det är även fler med annan utbildning och bakgrund än den traditionella, som nu sätter sin prägel på både branschen och fastighetsprojekten. Det i sin tur skapar ett stort mervärde. Det är positivt och viktigt att uppmärksamma goda förebilder för att åstadkomma och driva på den förändringen. Jag är övertygad om att utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna spelar en viktig roll i det arbetet, säger juryordföranden Kristina Alvendal.



Mgruppen är prissponsor för Årets Unga Fastighetskvinna.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

