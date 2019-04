Årets Unga Fastighetskvinna – dags att nominera!

Publicerad den 9 April 2019

Här är de tidigare vinnarna i Årets Unga Fastighetskvinna; Julie Lam, Cecilia Vestin, Sima Ghaemi, Pegah Abedini och Sonja Ståhl.

Fastighetskvinnan Årets Unga Fastighetskvinna antar gärna utmaningar, är en god förebild och har förutsättningar att bli en framtida ledare i eller kring fastighetsbranschen – och hon är max 35 år (född 1984 eller senare). Passar beskrivningen in på dig eller någon du känner? Nu är det dags att nominera till utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna!

Bild: Olof Holdar

Kerstin Lindberg Göransson, ledamot i juryn. Bild: Kungsleden

Årets Unga Fastighetskvinna är en utmärkelse som instiftades av Fastighetssverige och Lokalnytt i samband med den första upplagan av seminariet Fastighetskvinnan 2014.



Du nominerar din favorit till titeln – eller dig själv – genom att mejla till nicklas@fastighetssverige.se och berätta om varför just din kandidat förtjänar årets titel. En bra motivering förbättrar din kandidats chanser!



Nomineringarna bedöms av en jury, bestående av tre av landets mest välrenommerade fastighetsprofiler; stadsbyggnadsexperten och det före detta bostadsborgarrådet i Stockholm Kristina Alvendal (ordf), Kungsledens vd Biljana Pehrsson och Akademiska hus vd Kerstin Lindberg Göransson.



Juryn träffar och intervjuar ett antal av de nominerade och väljer sedan ut tre finalister som bjuds in till seminariet Fastighetskvinnan där vinnaren utses. Akademiska Hus är prissponsor.



– Det är alltid mycket givande och stimulerande att träffa de nominerade. Årets Unga Fastighetskvinna har verkligen blivit en snackis i branschen och det finns otroligt många duktiga kvinnor där ute. Jag hoppas att vi får in många nomineringar och en lika spännande och svår uppgift som vanligt att hitta vinnaren, säger juryordföranden Kristina Alvendal som har suttit med i juryn sedan starten 2014.



Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel i Stockholm den 4 september. Det är ett affärsseminarium med fokus på fastighetsbranschen. Större delen av talarna är kvinnor – män medverkar på scen bara när det handlar om jämställdhets- eller mångfaldsfrågor.

Fastighetssverige och Lokalnytt har arrangerat seminariet sedan 2014. I nuläget är Akademiska Hus, Arcona, Modexa, Stenvalvet, Fasticon och Forsen partnerföretag till årets seminarium.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

