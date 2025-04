Therése Ekström ansluter till ledningsgruppen. Bild: Areim

Areim rekryterar till ledningen

Karriär Therése Ekström får rollen som Head of People & Culture på Areim. Hon ansluter i mitten av augusti och kommer att ansvara för att driva och utveckla Areims HR-strategi i enlighet med bolagets värdegrund och affärsstrategi.

Den oberoende nordisk fondförvaltaren och fastighetsägaren Areim fyller på i ledningsgruppen. Detta genom Therése Ekström som närmast kommer från rollen som People and Culture Manager på Kinnevik, där hon bland annat ansvarat för att utveckla och implementera företagets HR-strategi. Med 13 års erfarenhet av HR i olika roller på Kinnevik, The Absolut Company och Eniro har Therése Ekström gedigen erfarenhet av snabbrörliga, globala bolag med tydliga affärsmål.

– Jag är imponerad av Areims framgångsresa, präglad av innovationskraft, entreprenörsanda och starka företagskultur där människorna är den drivande kraften. Min passion är att skapa effektiva och välmående organisationer, frigöra medarbetares fulla potential och odla starka, värderingsdrivna företagskulturer. Jag ser fram emot att samarbeta med teamet för att främja en arbetsplats där varje individ trivs och aktivt bidrar till våra gemensamma mål, med syfte att leverera affärsvärde till bolagets intressenter, säger Therése Ekström.



I rollen som Head of People & Culture på Areim blir hon bland annat ansvarig för Areims HR-strategi, talang- och ledarskapsutveckling, rekryteringsprocesser, samt att bidra till ökat medarbetarengagemang och kontinuerliga utveckling av företagskulturen. Therése Ekström ansluter även till Areims ledningsgrupp.

– Therése har värdefull erfarenhet från bland annat talang- och ledarskapsutveckling som kommer att bidra till att vi fortsätter ta viktiga utvecklingssteg i vår tillväxtresa. Hos Areim kommer hon inte bara att bidra med sin omfattande kompetens, utan även med sin öppna, energifyllda personlighet och professionella förhållningssätt till hur HR skapar värde för affären. Jag ser verkligen fram emot augusti när Therése ansluter till oss, säger Henrik Brinck Landelius, vd på Areim.

