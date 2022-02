Kontorsfastigheten Lybeck 2 byter ägare från Capman till Areim

Areim köper kontorsfastigheter i Stockholm av Capman

Transaktioner Areim förvärvar kontorsfastigheten Lybeck 2 och den intilliggande fastigheten Ladugårdsgärdet 1:51 på Tegeluddsvägen i Stockholm av Capman. Totalt rör det sig om cirka 29 000 kvadratmeter uthyrningsbar area som Areim ska utveckla och modernisera med målsättningen att bidra till att stadsdelen kring Värtahamnen och Gärdet blir mer attraktiv och levande.

– Investeringen är helt i linje med vår strategi att förvärva attraktivt belägna kontorsfastigheter, där vi kan tillföra långsiktigt värde genom modernisering och utveckling. Hela stadsdelen är inne i en spännande utvecklingsfas som vi vill vara med och bidra till, säger Erik Vikbladh, Head of Investments Sweden på Areim.



Totalt rör det sig om cirka 29 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Areims plan är att utveckla fastigheterna genom moderniseringar både invändigt och utvändigt, skräddarsy lokaler för nytillkomna hyresgäster och skapa en mer levande och tillgänglig bottenvåning. Areim kommer även att arbeta aktivt med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör utveckling av fastigheterna och området, där målet bland annat är att knyta samman Gärdet med Värtahamnen och på så sätt bidra till hela stadsdelens framväxt.

– Fastigheterna erbjuder både moderna kontorslokaler med stora sammanhållna ytor och lokaler som är anpassade för service, handel och butik. ¬Den modernisering vi nu gör ska möta befintliga hyresgästers behov, samtidigt som det finns stor möjlighet för tillkommande hyresgäster att skräddarsy sina lokaler. Vår ambition är att attrahera rätt hyresgäster, samt skapa ett attraktivt tjänste- och serviceutbud för de som lever och arbetar i området, säger Christian Bouvier, Asset Manager på Areim.



Fastigheterna förvärvades ursprungligen av Capman i december 2017 tillsammans med en tredje fastighet, en stationsbyggnad som såldes separat år 2020. Sedan förvärvet har Capman tecknat flera hyreskontrakt med statliga hyresgäster samt genomfört omfattande renoveringar. Capman har även inlett en detaljplaneprocess med målsättningen att väsentligt öka byggrätterna på båda fastigheterna.

– Sedan förvärvet har vi totalrenoverat stora delar av byggnaden på Lybeck 2 och signerat nya hyreskontrakt med ett flertal statliga hyresgäster. Vi har även arbetat med och förberett byggnaden för den pågående detaljplaneprocessen, vilken tillför intressanta nya utvecklingsmöjligheter. Vi är väldigt nöjda med det vi åstadkommit under vår ägandetid. Lybeck är ett bra exempel på vår value add-strategi och den här försäljningen kommer att bidra till resultatet i vår framgångsrika andra value add-fond, säger Anna Reuterskiöld, partner och chef för Capman Real Estate Sverige.



Tillträdet skedde 31 januari 2022.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen