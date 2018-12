Arctic köper logistik

Publicerad den 14 December 2018

Genom Ängsö Logistik köper Arctic fastigheter i Borås, Örebro och Vansbro.

Transaktioner Ängsö Logistik, ett fastighetsbolag etablerat av Arctic Securities AS, filial Sverige har förvärvat en portfölj bestående av tre logistikfastigheter i Borås, Örebro och Vansbro från Logistic Contractor. Fastigheterna är under uppförande av Logistic Contractor med planerat färdigställande under 2019.

Portföljen omfattar totalt cirka 48 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd till Continental Däck Sverige, Ebrex Sweden samt Lyko Online och har en viktad hyreslängd om tolv år. Portföljen kommer tillträdas under 2019 i samband med att byggnationerna färdigställs.



På uppdrag av Ängsö Logistik har Arctic arrangerat en kapitalanskaffning och rest 180 miljoner kronor i eget kapital från nordiska institutionella och privata investerare. Transaktionen mottogs väl och kapitalanskaffningen blev kraftigt övertecknad.



Ängsö Logistik förvaltas av Arctic Business Management och Hestia Fastighetsförvaltning.

– En helt nybyggd logistikportfölj på långa hyresavtal med solida hyresgäster i starka logistiklägen är helt i linje med vårt investeringsfokus och något som möjliggör en stabil avkastning till våra investerare över tid, säger Daniel Andersson, Head of Real Estate Corporate Finance, Arctic.

– Transaktionen mottogs mycket väl av våra investerare och stärker vår position i den nordiska fastighetsmarknaden ytterligare då Arctic nu förvaltar fastigheter i Norden för närmare 20 miljarder kronor. Vi ser med tillförsikt fram emot 2019 och fler intressanta investeringsmöjligheter, säger Anna Hallsten, vd för Arctic Securities Sverige.



WSA har agerat rådgivare åt säljaren och Roschier, WSP och Svalner har agerat rådgivare åt köparen.

