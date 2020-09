Arconas medarbetare avslutade triathlonprojektet i fredags. Bild: Luca Mara

Arcona – ett mer uthålligt bolag

Bolag Sedan i februari 2020 har Arcona tagit hjälp av Colting Borssén Coaching i ett omfattande företagshälsoarbete – triathlonträning. I fredags gick projektet i mål genom "Arcona Triathlon Challenge".

I fredags gick projektet "i mål" då alla Arconaadepter genomförde Arcona Triathlon Challenge vid Hellasgården i Stockholm. Simning, cykling och löpning på antingen sprintdistans (750 m simning – 20 km cykling – 5 km löpning) eller olympisk distans (1500 m simning – 40 km cykling – 10 km löpning).



– Den avslutande triathlonupplevelsen som Colting Borssén arrangerade för oss i Hellas var otroligt proffsig. Den erbjöd många olika alternativ för att så många av oss som möjligt skulle kunna delta utefter sina egna förutsättningar. Allt ifrån den inramning som fick igång peppet till coachning utmed banan gjorde det verkligen till en perfekt avslutning på Arcona Triathlon Challenge, säger Arconas vd Peter Kvist om fredagen.



– Det var otroligt inspirerande att se så många deltagare genomföra sin första triathlon och överträffa sig själva, kommenterar Jojje Borssén från Colting Borssén Coaching.



Under projektet har alla anställda fått triathloncoaching genom specialskrivna träningsprogram, texter, instruktionsfilmer och podcasts. Dessutom har ett flertal gemensamma träningstillfällen genomförts där man exempelvis har fått lära sig att crawla.



– De gemensamma träningspassen med både simning, cykling och löpning tillsammans med våra coacher har varit väldigt uppskattade. Flera medarbetare har tagit sin igenom den, som de upplevde, närmast omöjliga utmaningen att lära sig crawla och faktiskt fullföljt triathlonsimningen i öppet vatten, säger Peter Kvist om förberedelserna inför Arcona Triathlon Challenge.



– Vi vet ju sedan tidigare att i princip alla som är villiga att investera lite tid i träning med kontinuitet också kan klara av att genomföra en triathlon. I vår coaching har vi många exempel på hur människor transformerar sin hälsa genom triathlonträning och klarar av fysiska utmaningar som man tidigare endast kunde drömma om, säger Jonas Colting från Colting Borssén.



Arcona ser den interna satsningen på triathlonträning som ett viktigt led i sin personalvård där medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa står i fokus men också som något som stärker sammanhållningen.



– Jag kan varmt rekommendera andra företag att testa detta, det är absolut ingen elitidrottssatsning utan ett sätt att inspirera till ökad motion genom den mångsidiga träning som triathlon innebär, kommenterar Arconas vd Peter Kvist satsningen.

