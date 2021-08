Aqua Dental öppnad designade tandvårdskliniker på fyra orter i samarbete med Stadsrum Fastigheter. Bild: Aqua Dental

Aqua Dental öppnar designade kliniker hos Stadsrum

Uthyrning Tandvårdskedjan Aqua Dental öppnar kliniker på fyra nya orter i samarbete med Stadsrum Fastigheter.

Annons

Alla kliniker har designats av Specific Generic, en designstudio ledd av den internationellt erkände arkitekten Andreas Bozarth Fornell som har ritat flaggskeppsbutiker runtom i världen åt modevarumärken som Acne, Kenzo och DKNY. Därmed går de fyra nyetableringarna långt utanför ramarna för hur vanliga tandvårdslokaler brukar designas.



Aqua Dental öppnar fyra nya kliniker i Västerås, Uppsala, Helsingborg och Stockholm (Farsta). Öppningarna väntas ske under Q4 2021 och Q1 2022. Nyetableringarna är ett led i bolagets stora tillväxtsatsning som också inbegriper tillväxt genom förvärv. Aqua Dental har vuxit från tre kliniker 2016 till 20 kliniker i höst. Alla fyra nyetableringar görs i partnerskap med Stadsrum Fastigheter. Briefen till creative directorn Andreas Bozarth Fornell och hans studio Specific Generic, kända för sin samarbeten med prestigefyllda modevarumärken runtom i världen, var att rita “världens finaste tandvårdskliniker".



– Att Aqua Dental och Specific Generic kommer in i våra fastigheter med kreativ höjd och ambitionsnivå i världsklass gör detta till ett riktigt prestigesamarbete för oss. Alla vill jobba med partners som bidrar till innovativ stadsutveckling men det är svårt att tänka sig ett mer intressant case än detta, där man tar sig an en klinisk miljö med nytänkande och kreativitet, säger Evalena Engström på Stadsrum Fastigheter.



Lokalerna är designade med en miljö och formspråk framtagna med utgångspunkt att patienten ska känna att de befinner sig i en lugn och välkomnande tillvaro, mer likt en hotell- eller salongsmiljö. Aqua Dentals vision är att modernisera tandvårdsupplevelsen, bland annat genom att designa sina kliniker på nyskapande sätt. Samarbetet med Specific Generic, som ritat Kenzos flaggskeppsbutik i Milano, DKNYs i New York och många av Acnes butiker runtom i världen, är ett sätt att ta det tänket till nästa nivå.



– Vi har hämtat inspiration från boutiquehotell och modebutiker snarare än tandvårdskliniker. Målet är att skapa en välkomnande, trygg och vacker miljö som leder tankarna långt bort från traditionella vårdinrättningar många förknippar med tandvårdsbesök och göra det på ett sätt som saknar motstycke. Genom att sätta en annan känsla genom lokalerna hoppas vi också kunna lindra den tandvårdsrädsla som en betydande andel besökare upplever, säger Niklas Virta på Aqua Dental.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen