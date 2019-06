Anrika Göteborgskonditoriet öppnar nytt hos Hufvudstaden

Publicerad den 7 Juni 2019

Jerkstrands öppnar i Femman.

Uthyrning Jerkstrands öppnar nytt konditori i Femman.

Jerkstrands är ett hantverksbageri med lång historia i Göteborg och har anor från 1930-talet. Sedan 2018 har man nya ägare och med etableringen i Femman siktar man på att utveckla och förnya varumärket och därmed tar steget in i nästa epok.

– Sedan vi tog över Jerkstrands har vi planerat för nästa steg. Vi vill kombinera vår historia med en modern twist. Vi ser fram emot att välkomna göteborgarna till Femman och skapa en naturlig mötesplats för gamla och nya kunder säger Gazmend Hani, vd på Jerkstrands.

– Vi är väldigt glada över att Jerkstrands har valt att etablera sig hos oss i Femman. Det är ett anrikt och omtyckt varumärke i Göteborg med intressanta utvecklingsplaner. Med en central placering på gatuplan stärker vi ytterligare Femman som mötesplats och shoppingdestination, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling för butik på Hufvudstaden.

