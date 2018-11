Ännu ett starkt kvartal för Balder

Bild: Nicklas Tollesson

Publicerad den 6 November 2018

Erik Selin

tweet

Bolag Fastighetsjättens presenterar återigen starka siffror. Bland annat ökade bolagets förvaltningsresultat med hela 27 procent per aktie.

• Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 428 Mkr (2 056),

vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 % till 13,49 kr (10,59)



• Hyresintäkterna uppgick till 4 926 Mkr (4 357)



• Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 269 Mkr (4 971) motsvarande 40,38 kr per aktie (26,78)



• Långsiktigt substansvärde uppgick till 269,66 kr per aktie (219,50) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 218,62 kr per aktie (177,55).



Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 862 Mkr (2 401). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 18 % och uppgick till 2 428 Mkr (2 056), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 % till 13,49 kr (10,59). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag

med 485 Mkr (425).



Periodens resultat efter skatt uppgick till 7 955 Mkr (5 430). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 269 Mkr (4 971), motsvarande 40,38 kr per aktie (26,78). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med

6 351 Mkr (3 582), värdeförändringar avseende räntederivat med 24 Mkr (160) samt resultat från andelar i intressebolag om 590 Mkr (741).



I vd-ordet skriver Erik Selin följande:

– Balder gick starkt under Q3 med ett förvaltningsresultat som ökade 33 % per aktie. Vi jobbar outtröttligt och entusiastiskt vidare med att över tid förbättra förvaltningsresultatet per aktie. Fastighetsvärdet fortsatte också att öka genom investeringar, förbättrat driftsnetto i befintligt bestånd och ett något lägre avkastningskrav.



– Fastighetsmarknaden är som helhet stark på våra marknader men vi ser stora skillnader mellan olika segment och delmarknader. Min känsla är att vi även framgent trots en stark fastighetsmarknad har goda förutsättningar att finna rimligt bra investeringsmöjligheter. En positiv faktor att ha med i bedömningen är att Balder utvecklas genom närvaro på fler ställen/marknader samt att vi som bolag med tiden blir bättre och bättre.



–Att vara vd för Balder är ett rent nöje och ett privilegium för mig. Jag är tacksam för varje dag och gentemot alla ni som jag träffar, finns i mitt liv och som gör det möjligt.



– Nu jobbar vi vidare på samma sätt som tidigare och stärker bolaget, balansräkningen samt försöker återinvestera genererade resultat på ett klokt sätt.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Stora Kontorsdagen

Atrium Ljungberg vinner Sveriges Snyggaste Kontor 2018 Stora Kontorsdagen Fastighetsjätten vann den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges Snyggaste Kontor på Stora Kontorsdagen.

Stockholms stad till rätten för Vasakronanprojekt Juridik Beslut gällande kontorsjättens utvecklingsplaner satt under lupp. Fastighetssverige berättar mer.

Utredning pekar ut brister i miljardbygge Bygg/Arkitektur Miljardbygget visade sig bli 500 miljoner dyrare än först beräknat – nu visar en extern utredning att styrningen var bristfällig.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Digitalisering Göteborg – i morgon stänger anmälan Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Proptechtrender, digitala tvillingar, inspirerande exempel, framtidens retail, den digitaliserade allmännyttan, fastighetsspråket RealEstateCore, artificiell intelligens, smart mobilitet, storbolagens digitaliseringsarbete – och högtflygande framtidsvisioner. I morgon stänger vi anmälan för Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg – säkra din plats nu!

"Det har varit galet kul" Karriär Vid årsskiftet tar Magnus Nordholm över vd-stolen på Heimstadens ägarbolag Fredensborg AS efter storägaren Ivar Tollefsen. För Fastighetssverige berättar bostadsjättens nuvarande vice vd vad som lockar med att ta nya rollen – och vad som komma skall. Heimstaden miljardköper i Danmark Omvänd ombildning – Heimstadens nya a...

Planen: Överdäckning vid Liljeholmen Bygg/Arkitektur Exploateringskontoret i Stockholm kan snart börja planera för en överdäckning av Södertäljevägen närmast Liljeholmen, ett projekt som totalt kan kosta 300 miljoner kronor.

Efter Savillssortin – nytt jobb för Robert Treutiger Bolag Efter den korta sejouren på Savills har Robert Treutiger klart med nytt jobb. Ny arbetsgivare för den rutinerade transaktionskonsulten blir Nordier.

Ännu ett starkt kvartal för Balder Bolag Fastighetsjättens presenterar återigen starka siffror. Bland annat ökade bolagets förvaltningsresultat med hela 27 procent per aktie.

Brinova köper pågående bostadsprojekt Transaktioner Brinova köper två bostadsfastigheter under produktion, i Bjuv och Helsingborg.

Nordiska Centrumhus i samarbete med hockeylegendar Bolag Nordiska Centrumhus går in som delägare i Projekt Rödkullen Panorama i Åre tillsammans med det förra NHL-proffset Markus Näslund och Skistar.

Catena bygger ut – investerar 100 miljoner Uthyrning Catena investerar nu 101 mijoner kronor i en andra etapp på Logistikposition Tostarp i Helsingborg där Nowaste Logistics AB redan finns med verksamhet.

Arkitekttävling för Göteborgs nya knutpunkt Bygg/Arkitektur Nu börjar Svenska Mässans fjärde torn ta form på riktigt. I dag lanseras en gestaltningstävling för att hitta det arkitektkontor som får vara med och utforma Göteborgs nya knutpunkt.

Savills hyr ut 6 400 kvadrat till Ellos Uthyrning Nyligen tog nybildade fastighetsbolaget Nyfosa AB över ägandet av ett antal fastigheter i Borås. Ellos som utvecklar sin e-handel behöver nu större ytor för sin logistik och har skrivit nytt hyresavtal om 6 400 kvadratmeter.

Arwidsro säljer fastighet i Malmö Transaktioner Arwidsro säljer fastigheten Smedjan 8 i Malmö till I am home. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på utveckling och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter inom Mälardalen.

Hon inleder samarbete med Idre Sverige Alpina storstjärnan Frida Hansdotter inleder samarbete med Idre Himmelfjäll, Sveriges nya stora alpina skidområde. I det arbetet ingår bland annat fastighetsutveckling. Byggstart av 1,7-miljardersbygge på Idre Himmelfjäll

Därför byter Cibus vd Bolag Pareto-bolaget Cibus har haft en mycket lyckad inledning sedan jätteförvärvet av livsmedelsfastigheter i Finland. Trots det väljer man att byta vd. För Fastighetssverige berättar styrelseordföranden Patrick Gylling om vd-skiftet, bolagets nya fas och varför man kan tänka sig ytterligare en vd positionerad i Sverige. Vd:n lämnar Pareto-bolag Det får Pareto att sikta mot Finland

Drev boende i handelsfastighet – riskerar böter Uthyrning Det allmännyttiga bostadsbolaget riskerar böter efter att ha överskridit sitt tidsbegränsade bygglov för ett gruppboende.

Serneke bygger bostäder i Kungälv Bostäder Serneke har tecknat avtal med Riksbyggen för byggnation av 46 lägenheter i Kungälv. Seniorbostäderna för Bonum Brf Blåregnet ska byggas i den nya stadsdelen Kongahälla där Serneke har ett flertal projekt sedan tidigare.