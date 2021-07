Jörgen Lundgren, vd för Annehem Fastigheter. Bild: Annehem Fastigheter

Annehems Q2: Starkt förvaltningsresultat och ökat driftnetto

Bolag Annehem Fastigheter fortsätter att växa och utvecklas i enlighet med bolagets tillväxtstrategi. Fortsatt stark utveckling av förvaltningsresultatet. Den ekonomiska uthyrningsgraden var oförändrad på 95 procent. Detta i kombination med långa avtal i genomsnitt på 5,4 år med starka hyresgäster innebär en styrka för Annehems verksamhet även i mer utmanande tider.

April-juni



Hyresintäkter för perioden uppgick till 45,5 Mkr (36,7)

Driftnettot uppgick till 39,6 Mkr (27,8)

Förvaltningsresultatet uppgick till 21,9 Mkr (6,8)

Resultat per aktie uppgick till 0,34 kr (0,09)

Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 12,2 Mkr

Förvärv av Peab Center Helsingborg till ett verkligt värde uppgående till 131 Mkr - fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B

Friköp av tomträtter i Helsingfors till ett värde på 9,2 Meur

Förvärv av logistikfastighet i Södertälje med ett underliggande fastighetsvärde på 96,5 Mkr med tillträde i Q2 2022 - fastigheten skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med energiklass B



Januari-juni



Hyresintäkter för perioden uppgick till 90,6 Mkr (69,3)

Driftnettot uppgick till 76,4 Mkr (49,4)

Förvaltningsresultatet uppgick till 41,2 Mkr (11,2)

Resultat per aktie uppgick till 1,03 kr (0,18)

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 37,9 kr (26,6)

Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 3 545,9 Mkr (2 912,1)

Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 34,7 Mkr

Inflytt av Coop Mega i Carl Berner Torg i februari



– Annehem har ett bra utgångsläge när komplexiteten ökar och företagen ser sig om efter nya hållbara lokallösningar där anpassningsbarhet och flexibilitet blir avgörande. Vikten av detta har understrukits av pandemin som ökat efterfrågan ytterligare för denna typ av lokaler, kommenterar Jörgen Lundgren, vd på Annehem Fastigheter

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

Ämnen