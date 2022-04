Jörgen Lundgren. Bild: Annehem

Annehem passerar fyra miljarder

Bolag Annehems fastighetsportfölj värderas till 4 160 miljoner i Q1-rapporten (3 406), upp från 3 994 miljoner kronor vid årsskiftet.

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 50,5 Mkr (45,1)

• Driftnettot uppgick till 41,4 Mkr (37,2)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 20,3 Mkr (19,3)

• Resultat per aktie uppgick till 2,68 kr (0,69)

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 44,4 kr (37,4)

• Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 4,6 Mkr (22,5)

• Verkligt värde på förvaltningsfastigheter uppgick till 4 160,3 Mkr (3 406,1)

• Värderingar av förvaltningsfastigheter gav en ökning av verkligt värde på 142,6 Mkr (29,6)



– Per sista mars hade vi en kassa på 290,0 Mkr och en outnyttjad kreditram på 345,0 Mkr, totalt 635,0 Mkr. Vi har skrivit avtal om förvärv avseende en fullt uthyrd logistikfastighet i Södertälje, två bostadsprojekt varav ett i Malmö och ett i Göteborg vilket innebär en totalinvestering på 481,5 Mkr. Nuvarande kreditavtal medför en total förvärvskapacitet om cirka 1,6 Mdkr, säger Jörgen Lundgren, vd, Annehem Fastigheter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

