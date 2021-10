Anna Nivala. Bild: Bengt Dahlgren

Anna Nivala blir ny vd på Bengt Dahlgren Göteborg

Karriär Anna Nivala blir ny vd för Bengt Dahlgren i Göteborg. Hon är idag vd för Protek projektstyrning och har valts ut för att leda Bengt Dahlgren in i framtiden.

– Det är kulturen och värderingarna som lockar mig med Bengt Dahlgren, jag vet att det är ett bra bolag som gör skillnad på så många plan. Ligger man inte långt framme inom miljö och hållbarhet har man snart vare sig kunder eller medarbetare. Bengt Dahlgren ligger väldigt långt framme inom dessa frågor och jag ser det som en fantastisk möjlighet att få vara med och driva detta som också är mina hjärtefrågor, säger Anna Nivala.



Över 120 ansökningar kom in varav många var mycket kvalificerade, så intresset har varit massivt. Utöver de sökande har ytterligare cirka 40 personer med intressant profil varit med i processen.



– Det pågår en massa fantastiska initiativ här på Bengt Dahlgren. Med Anna vid rodret hoppas vi få ytterligare utväxling på alla initiativ och det enorma driv som präglar alla medarbetare. Med Anna vill vi också visa att Bengt Dahlgren är en organisation som värdesätter ständig utveckling, förändring och modiga val. Anna är en härlig personlighet, vi hade många fantastiska kandidater, men Anna stack ut. Hon är nyfiken och vill lyssna in andra, egenskaper som hela varumärket Bengt Dahlgren präglas av. Jag är stolt och glad att det är just Anna som kommer till oss, säger Petra Palmgren Lindwall, styrelseordförande Bengt Dahlgren Göteborg.



Anna Nivala kommer tillträda som vd 1 januari 2022. Denna snabba lösning hade aldrig varit möjlig om inte Annas nuvarande arbetsgivare Protek varit så samarbetsvilliga och förstående.



– Vi har många duktiga medarbetare på Protek, med en företagskultur som är tillåtande och ger möjlighet att vara en del i bolagets utveckling, så det är naturligt att de blir attraktiva på arbetsmarknaden. Självklart är det tungt för oss att tappa en så omtyckt och duktig medarbetare som Anna, jag är övertygad om att hon kommer tillföra och leverera ett stort värde till er organisation precis som hon gjort till vår. Rotation i ledande befattningar tar givet energi, men öppnar också upp möjlighet för andra fantastiska och inspirerande människor. Dessutom tror jag att relationen mellan våra organisationer kommer stärkas ytterligare av detta. Samarbete över gränser är framtiden och en förutsättning i en värld i snabb förändring, säger Bengt Ulvsgärd, grundare och styrelseordförande i Protek.

