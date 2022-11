Ann-Sophie Forsberg blir vd för Telestaden Bild: Rikshem

Ann-Sophie Forsberg blir vd för Telestaden

Karriär Ann-Sophie Forsberg har utsetts till vd för Telestaden, Ikano Bostads och Rikshems gemensamma stadsdelsutvecklingsprojekt i Farsta i södra Stockholm.

– Det känns väldigt roligt att vara med och leda den fortsatta utvecklingen av ett av Stockholms mest anrika utvecklingsområden. Tillsammans med Stockholms stad, Ikano Bostad och Rikshem kommer vi att skapa en attraktiv stadsdel som kompletterar hela södra Stockholm, säger Ann-Sophie Forsberg, vd för Telestaden.



Ann-Sophie Forsberg kommer senast från Nordr där hon arbetat som regionchef för Stockholm. Hon har lång erfarenhet av projektutveckling och har arbetat med flera av Storstockholms större stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden, Barkarbystaden och Hagastaden. Ann-Sophie Forsberg tillträdde den 8 november och efterträder Per Högdin som har ansvarat för Telestaden sedan starten 2016.



– Vi vill tacka Per för hans stora engagemang och driv i arbetet med utvecklingen av Telestaden och samtidigt välkomna Ann-Sophie som nu tar vid och fortsätter arbetet framåt för att skapa en levande och attraktiv stadsdel, säger Josefine Wikström, ordförande för Telestaden som drivs av Rikshem och Ikano Bostad.



2 000 bostäder och en blandning av verksamheter

Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. När allt står klart kommer Telestaden vara en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.



Innan sommaren vann detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden laga kraft. Detaljplanen är den första utav två och omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen som tidigare varit Televerkets och Telias kontor. I slutet av året är planen att starta arbetet med områdets infrastruktur för att därefter påbörja byggnationen av bostäder, skola och förskola.

