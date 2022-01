Bild: Istock

Andreas Martinussen blir ny koncernchef för Nordr

Bolag Andreas Martinussen har utsetts till koncernchef och ska leda den fortsatta utvecklingen av Nordr. – En engagerad och inspirerande ledare som passar perfekt för uppgiften, säger Nordrs styrelseordförande Andreas Oulie.

Med närmare 20 000 bostäder under utveckling i Sverige och Norge är Nordr en av de ledande bostadsutvecklarna i Skandinavien. Nu anställs den tidigare chefen för bostadsutvecklaren Solon, Andreas Martinussen, som ny koncernchef för bolaget.

– Nordr är en av de mest spännande bostadsutvecklarna i Skandinavien och har fortsatt stor potential. Nordr är sällsynt, eftersom det är ett ungt företag med lång historia, med gåpåarandan och entusiasmen hos ett yngre bolag och erfarenheten och kunskapen hos en väletablerad aktör, säger Andreas Martinussen.



Nordr bildades 2020 då Norwegian Property ASA, Union Real Estate Fund II Holding AS, Fredensborg Bolig AS och Fredensborg AS köpe loss bostadsutvecklingsdelarna i Sverige och Norge från Veidekkekoncernen.



Nordrs styrelseordförande Andreas Oulie anser att Martinussen är rätt person i rätt tid.

– Vi är väldigt nöjda över att få med Andreas Martinussen i laget. Han är en engagerad och inspirerande ledare, har gedigen branscherfarenhet och matchar ägarnas ambitioner för Nordr, säger Oulie.



Martinussen har varit med om att bygga upp bostadsutvecklaren Solon under två olika perioder. Han har också erfarenhet från Fredensborg Fritid, ett företag i Fredensborggruppen. Han tar över efter Pål Aglen, som varit tillförordnad koncernchef. Aglen fortsätter som vd för Nordr Norge när Martinussen är på plats. Tidpunkt för den senares tillträde fastställs inom kort.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

