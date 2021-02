Handelsmannen 1, etapp 2. Bild: Andersson Company

Andersson Company utökar samarbetet med Genova

Bolag Fortsätter bygga på Handelsmannen 1 i Norrtälje och utökar samarbetet med Genova.

Andersson Company ska på uppdrag av Genova Bostad Projektutveckling projektera och bygga 162 nyproducerade lägenheter inom fastigheten Handelsmannen 1 i Norrtälje. Uppdraget utförs på totalentreprenad och är en fortsättning på ett samarbetsavtal mellan parterna. Kontraktet är värt cirka 200 miljoner kronor. Samarbetet utökas även genom ett samarbetsavtal för projektet Korsängen i Enköping.



Handelsmannen 1 innehåller tre byggetapper och Andersson Company genomför idag etapp 1 som utgörs av ett vårdboende, en förskola och ett garage. Under våren 2020 tecknades ett samverkansavtal där Andersson Company fick i uppdrag att optimera och utöka byggrätten samt att driva bygglovsprojekteringen. Etapp 1 påbörjades i maj 2020 och nu startar etapp 2 som innehåller 162 lägenheter.



– Vi är väldigt nöjda med det arbete som gjorts under projekteringen av hyresbostäder i etapp 2. Vi har tillsammans med Andersson Company lyckats nå de projektmål som vi satte i samverkansavtalet, säger Henrik Raspe, projektutvecklingschef på Genova.



Projektet har stort fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Certifiering kommer att ske enligt Svanen och energikravet är max 56 procent av gällande BBR. Produktionen påbörjas under första kvartalet i år och pågår cirka 24 månader.



Samverkansavtalet för projektet Korsängen i Enköping avser system- och bygglovsprojektering med intentionen att entreprenadavtal ska ingås under våren 2021.

- Victor Friberg

