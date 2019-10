Space öppnas i 5:e Hötorgshuset. Bild: TMRW

AMF och Ulvaeus storsatsning på Sergels torg

Uthyrning På onsdagen presenterades AMF Fastigheters och Pop Houses kommande satsning i 5:e Hötorgshuset på Sergels torg. Delar av huset kommer att bli en given mötesplats för den digitala generationen när destinationen Space – en hubb för musik, gaming och content creation – slår upp portarna. Verksamheten vill bland annat stärka Stockholm som kultur- och musikstad.

I över ett decennium har AMF Fastigheter studerat och fördjupat sig i olika branscher i syfte att skapa trygga, trivsamma och levande miljöer för människor och företag. Nu vill AMF Fastigheter bidra till att ytterligare stärka Stockholms musik- och kulturliv.



AMF Fastigheter äger 5:e Hötorgshuset vid Sergels torg och ser området som ett självklart nav för kultur. Det är portalen in till Stockholm och leder alla de som bor, arbetar och besöker innerstaden vidare till kultur, handel, möten och upplevelser. Space, som öppnar på Sergels torg, har som ambition att bli den givna mötesplatsen för den digitala generationen och kommer att bland annat att inrymma musik, dataspel och content creation.



– Kulturella och kreativa näringar stärker stadens puls, identitet och attraktivitet. Därför är vi väldigt glada och stolta över att Space blir en del av Sergels torg och fyller 5:e Hötorgshuset med ett spännande innehåll. Deras fokus på skapande, gemenskap och scenkonst inom allt från musik till gaming hoppas vi ska gjuta nytt liv i Sergels torg under fler av dygnets timmar. Samtidigt bidrar det till att stärka Stockholm som kultur- och musikstad, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter.



På cirka 7 500 kvadratmeter kommer besökare till Space att kunna uppleva och producera musik, spela sina favoritspel, umgås och skapa olika typer av innehåll. Huvudägare är Pop House, grundat av Abba-Björn Ulvaeus och EQT-Conni Jonsson.



– Space är en satsning där ett flertal starka aktörer samverkar i att skapa en ny destination för den digitala kulturen, i hjärtat av Stockholm, säger Per Sundin, vd på Pop House och medgrundare av Space.



– Space kommer att möjliggöra en mötesplats för nästa generation och därmed lägga grunden för den framtida kultur- och samhällsutvecklingen.

Kulturella och kreativa näringar har en stor betydelse för Stockholms konkurrenskraft och attraktivitet. De har en naturlig plats i Sergels torgs utveckling, vilket bland annat lyftes i samband med satsningen "Sommar på Sergels torg".



– Sergels torg är en av Stockholms mest besökta platser, och vi arbetar långsiktigt tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer för att skapa en trivsam och trygg miljö. De kulturella och kreativa näringarna spelar en viktig roll i detta arbete. Därför är vi väldigt glada att Stockholm får en ny spännande destination för digital kultur med en tydlig framtidsvision på platsen, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Space har som ambition att öppna under 2021.



FAKTA/ Space

Space är ett digitalt kulturcenter som öppnar under 2021. Det unika konceptet kombinerar gaming, musik och content creation, de viktigaste delarna av den digitala kulturen, på ett och samma ställe. Space syftar till att skapa en miljö som gör det möjligt för människor att mötas, samarbeta och skapa communities - som påverkar ungdomar, kulturen och samhället i stort.



FAKTA/ Pop House

Pop House grundades av Björn Ulvaeus och Conni Jonsson 2014 med en vision av att bygga en nöjesdestination i världsklass på Djurgården i Stockholm, samt att skapa kulturella upplevelser för en bred publik i Sverige och resten av världen. Företagsgruppen äger och driver ABBA the Museum, Pop House Hotel, Cirkus, Hasselbacken och Space.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

