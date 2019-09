Magnus Ladulåsgatan. Bild: AMF Fastigheter

AMF hyr ut vid Södra stationsområdet

Uthyrning Rights and Brands, Trossa och Sentor flyttar till Södra stationsområdet. Längs Rosenlundsgatan hyr de totalt cirka 1850 kvadratmeter av AMF Fastigheter i Stockholmsverken och Tobaksmonopolet.

Annons

Rights and Brands representerar och arbetar med licensiering av varumärken som Mumin, Carl Larsson, Stig Lindberg samt bland annat Tove Jansson och ett flertal nordiska författare. De hyr 450 kvadratmeter i Stockholmsverken. Trossa är konsulter inom hållbar verksamhetsutveckling och arbetar bland annat med möbel- och textilbranschen. De kommer att hyra cirka 400 kvadratmeter i Tobaksmonopolet, som redan är hem åt Stockholm Design District och många designföretag.



Sentor är ett ledande cybersäkerhetsföretag som arbetar med att skydda samhällsviktiga digitala funktioner och organisationers affärsverksamhet. De hyr cirka 1 000 kvadratmeter i Tobaksmonopolet.



– Jag är väldigt stolt över att vi lyckats attrahera en så bred och spännande blandning av företag till Södra stationsområdet. Vi vill skapa en plats där människor och företag kan växa med sina idéer och Sentor, Rights and Brands och Trossa representerar just det. Tillsammans med deras många spännande grannarna kommer de att bidra till en stark och kreativ puls i området, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef för Södermalm.



Sentor, Trossa och Rights and Brands flyttar in under december 2019.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen