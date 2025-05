AMF Fastigheter förlänger med Roschier som utökar ytan i Urban Escape

Urban Escape. Bild: Johan Strindberg

Uthyrning För ungefär tio år sedan var advokatbyrån Roschier en av de första hyresgästerna att flytta in i AMF Fastigheters nya citykvarter Urban Escape. Nu förlängs hyreskontraktet med ytterligare nästan tio år och samtidigt utökas kontorsytan på Malmtorgsgatan 8.

2016 blev advokatbyrån Roschier en av de första hyresgästerna i Urban Escape, som sedan dess utvecklats avsevärt. Nu väljer Roschier och AMF Fastigheter att förlänga samarbetet i kvarteret till och med den 31 december 2034.

– Att ha ett centralt beläget kontor nära kommunikationer, serviceutbud och restauranger är oslagbart. För oss är kontoret den naturliga samlingsplatsen, där vi möts för att träffa våra kollegor och klienter. När vi nu fortsätter växa på den svenska marknaden är vi glada att kunna stanna kvar i Urban Escape, som har en av stans bästa utsikter, säger Johan Sidklev, Managing Partner på Roschier.



Samtidigt passar Roschier på att utöka sin kontorsyta i fastigheten på Malmtorgsgatan med 1 602 kvadratmeter, vilket resulterar i en ny totalyta på 6 411 kvadratmeter, efter att det nya kontraktet träder i kraft. Med nära 300 medarbetare kommer advokatbyråns kontor spänna över totalt åtta plan, från plan fem till tolv.

– Vi är väldigt glada att Roschier vill fortsätta driva sin verksamhet från Urban Escape. Som ett väletablerat företag med många internationella kunder bidrar Roschier starkt till kvarteret som helhet. En nyanserad palett av företag och innehåll skapar mångfald, som vidare resulterar i en levande plats där människor vill vara, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Roschier tillträder de nya kontorsytorna omgående. Mikael Wallgren har varit ansvarig för affären på AMF Fastigheter. Peder Engberg från Avanti har varit rådgivare för Roschier.



Detta är den andra affären på kort tid i Urban Escape-kvarteret. I fredags stod det klart att ytterligare en hyresgäst, ett ledande svenskt riskkapitalbolag som varit med sedan kvarterets omdaning, inte bara väljer att stanna utan också att utöka sin kontorsyta. Totalt rör det sig om runt 15 000 kvadratmeter kontorsyta.

