Kåkenhusen 40 på Kungsgatan 6. Bild: Hufvudstaden

Amerikanska märket flyttar till paradgatan

Uthyrning Hufvudstaden får en ny hyresgäst under 2025 då New Balance öppnar en ny butik i fastigheten på Kungsgatan 6 i Stockholm. Butiken omfattar cirka 360 kvadratmeter.

New Balance grundades 1906 i Boston, USA, och är idag ett av världens ledande sportvarumärken. Med ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hantverk erbjuder New Balance högpresterande produkter för såväl elitidrottare som vardagsmotionärer. Den nya butiken kommer att erbjuda hela New Balance sortiment – från löparskor och träningskläder till livsstilsprodukter.



Kungsgatan i Stockholm är en historisk paradgata med stark karaktär och ett levande stadsliv. Gatan har utvecklats till ett naturligt nav för sport, outdoor och livsstil, där flera ledande varumärken valt att etablera sig.



Tidigare hyresgäst var svenska glasögonmärket Chimi. Butiken blir ett centralt inslag i New Balance fortsatta expansion på den nordiska marknaden. Med den nya etableringen stärker New Balance sin närvaro i Sverige och erbjuder kunderna en fördjupad upplevelse av varumärkets sortiment och identitet.

– Vi är mycket glada över att New Balance väljer en av Hufvudstadens fastigheter på Kungsgatan för sin butiksetablering i Sverige. Den nya konceptbutiken kompletterar befintligt utbud väl och bidrar till att stärka Kungsgatan som affärsgata och levande mötesplats mitt i city, säger Emanuel Westin, chef affärsutveckling butik, Hufvudstaden.

