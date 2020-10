Amazon.se har öppnat i dag. Bild: Amazon

Amazon.se har öppnat

Handel Det har pratats länge om Amazons etablering i Sverige – nu har de öppnat.

Med start idag kan kunder över hela Sverige att kunna gå in på Amazon.se och välja bland ett urval av fler än 150 miljoner produkter och fri frakt på köp över 229 kronor. Amazon.se har vid lanseringen 30 olika kategorier, bland annat böcker, hemelektronik, sport- och fritid, verktyg, leksaker och barnprodukter.



– Vi är glada över att slå upp dörrarna för Amazon.se och erbjuda svenska konsumenter ett urval på fler än 150 miljoner produkter, varav tiotusentals kommer från lokala svenska företag, säger Alex Ootes, Vice President, European Expansion på Amazon.



– I dag markerar bara startskottet för Amazon.se, vi kommer att arbeta hårt för att vinna svenska konsumenters förtroende genom att bygga vidare på produktutbudet, hålla låga priser och erbjuda en bekväm shoppingupplevelse de kan lita på.



Amazon erbjuder ett brett urval av produkter från både lokala tillverkare och internationella favoriter. Bland de svenska varumärkena från start märks Electrolux, Lagerhaus, OBH Nordica, Ellos, BRIO, Bonnierförlagen och Ifö, samt internationella företag som ASUS, Mattel, Hasbro, LEGO och Bosch.



– Idag säljer tusentals europeiska och lokala partners sina produkter via Amazon.se och våra övriga europeiska butiker, samt i USA. Vi är glada över att kunna erbjuda produkter från svenska leverantörer till våra internationella kunder så att de kan hjälpa dem växa med varje köp de gör, säger Alex Ootes.



– Små och mellanstora företag som säljer i Amazons butiker skapade enligt uppskattningar 1,6 miljoner jobb världen över och vår förhoppning är vi får se svenska företag frodas på samma sätt.



– Amazon är en viktig kanal för vår expansion i Europa och USA och när Amazon nu slår upp portarna på vår hemmamarknad ser vi fram emot att kunna sälja på den svenska butiken, säger Elisabet Sandström, vd på underklädesföretaget Miss Mary of Sweden.



– Vår försäljning på Amazon har stadigt ökat med mer än 50 procent varje år och Amazon är vår snabbast växande kanal. I dagsläget är Tyskland vår största marknad och vi märkte en tydlig ökning i försäljning när vi började sälja via Amazon.de. Nu ser vi fram emot möjligheten att nå nya svenska kunder och göra dem nöjda.



Lanseringen av Amazon.se inträffar bara veckor efter att Amazon tillkännagav sin största investering i förnyelsebar energi utanför USA med öppningen av en vindkraftspark med kapacitet på 91 MWh i värmländska Bäckhammar. Vindkraftsparken kommer att stötta Amazon Web Services (AWS) datacenter i landet samt den växande Amazon retail-verksamheten och förväntas bidra med 280 000 MWh per år till elnätet – motsvarande den mängd el som konsumeras av 29 000 genomsnittliga svenska hem. Bäckhammar-projektet är det första av två projekt inom förnyelsebar energi som Amazon sjösätter i Sverige. Det andra, en vindkraftspark på 122 MWh i Västernorrland, byggs upp just nu och väntas sätta igång produktionen under 2022. Totalt kommer de båda projekten att bidra med 213 MW av hållbar el till det svenska elnätet.



De båda vindkraftsprojekten spelar en viktig roll i Amazons arbete för att nå målen i sin Climate Pledge – att nå nettonoll-utsläpp till år 2040 – tio år innan målsättningen i Paris-avtalet. Till år 2025 ska verksamheten drivas av 100 procent förnyelsebar energi. Målsättningen är att nå 50 procent nettonoll-utsläpp för frakt och leveranser till 2030 och 100 procent till 2040, bland annat tack vare inköp av 100 000 el-drivna leveransfordon och investeringar på totalt 2 miljarder dollar i utvecklingen av teknologier och tjänster som minskar utsläpp och hjälper till att bevara naturen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen