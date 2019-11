Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem

Amasten: Stora värdeförändringar lyfter resultatet

Bolag Amastens resultat uppgick till 333 miljoner kronor (25) under Q3 efter stora värdeförändringar.

Kvartalet juli-september 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 126 mkr (66)

• Driftsöverskottet uppgick till 71 mkr (38)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 42 mkr (14)

• Periodens resultat uppgick till 333 mkr (25), vilket motsvarar 0,77 kr per stamaktie (0,13)

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,56 kr (6,09)

• Direktavkastningen uppgick till 5,43 procent (5,21)

• Överskottsgraden var 56 procent (57)



Vd Jan-Erik Höjvall:

– Amasten presenterar sitt bästa kvartalsresultat någonsin, 333 mkr. Förvaltningsresultatet tredubblas till 42 mkr jämfört med tredje kvartalet 2018. Resultatet per stamaktie stiger till 0,77 kronor jämfört med 0,13 kr vilket bevisar att vi prioriterar rätt och kan skapa värde för våra ägare. Att vi kan visa rekordresultat under ett kvartal där största fokus varit på att integrera nya medarbetare och fastigheter är ett mycket bra betyg som visar på en väl sammansatt och effektiv organisation. Nu har vi fastigheter till ett värde om 7 mdkr och substans-värdet per aktie ökade till 6,56 kr per aktie.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

