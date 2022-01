SBB:s vd Ilija Batljan. Bild: SBB

Amasten: SBB uppe i 92,9 procent

Bolag SBB kontrollerar nu 92,9 procent av Amasten.

Den 20 december offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten. Den 27 december 2021 offentliggjordes att SBB tidigarelade utbetalning av vederlag till de som accepterar erbjudandet. Den första utbetalningen beräknas påbörjas den 7 januari 2022 till ägare av stamaktier av serie A som accepterade erbjudandet senast kl. 15.00 den 4 januari. Fram till och med denna tidpunkt har accepter motsvarande 1,2 procent av aktierna och rösterna i Amasten mottagits.



Därutöver äger SBB 396 779 471 stamaktier av serie A och 21 000 preferensaktier av serie B. Detta motsvarar 52,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i Amasten.



Därutöver har SBB en finansiell exponering gentemot 291 803 713 stamaktier av serie A i Amasten via total return swappar (TRS) och aktieutlåning. Med beaktande av antalet stamaktier av serie A som SBB har en finansiell exponering gentemot samt ovan nämnda accepter motsvarar det 92,8 procent av aktiekapitalet och 92,9 procent av rösterna i Amasten,.



Acceptfristen för erbjudandet avslutas den 18 januari 2022 klockan 15.00. För att möjliggöra för aktieägare i Amasten som accepterar erbjudandet att erhålla vederlag så snart som möjligt kommer SBB att genomföra tidigarelagda utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar erbjudandet under acceptfristen enligt följande:

14 januari: Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas till aktieägare av stamaktier av serie A och preferensaktier av serie B som accepterat erbjudandet senast klockan 15.00 den 11 januari.

Omkring 24 januari: Ordinarie utbetalning av vederlag beräknas påbörjas till aktieägare av stamaktier av serie A och preferensaktier av serie B som accepterat erbjudandet senast klockan 15.00 den 18 januari.



SBB kommer även löpande genomföra köp i marknaden till högst 13,30 kronor per stamaktie av serie A och högst 350 kronor per preferensaktie av serie B.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

