De första hyresgästerna har flyttat in i Amastens Riki-projekt i Umeå. Bild: Amasten

Amasten sänker hyrorna i Umeå

Bolag Nu flyttar 32 hyresgäster in i Amastens andra Riki-hus på Näckens väg i Tomtebo. Samtidigt som hyresgästerna får nycklar till deras nya hem får de information om att hyrorna kommer att sänkas, tack vare investeringsstödet.

– Det känns jätteroligt att välkomna våra nya hyresgäster med en tidig julklapp och vi är väldigt tacksamma över samarbetet med Umeå kommun, berättar Klas Johansson, fastighetschef på Amasten Fastighets AB.



Första huset i Tomtebo invigdes förra året och under augusti i år påbörjades monteringen av 32 lägenheter i hus två. I lördags flyttade de första hyresgästerna in. Under lördagen fanns medarbetare på Amasten på plats i Tomtebo för att svara på frågor och de nya hyresgästerna erbjuds även bärhjälp, från det lokala bandylaget Umedalens IF.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen