Amasten köper för 426 miljoner i Norrköping

Transaktioner Amasten har tecknat avtal om att köpa sju bostadshyreshus i Norrköping av Subnova Trivselfastigheter. Bolaget betalar delvis med nyemitterade aktier.

Amasten tillträder fastigheterna per den 16 december 2019. Avtalet är villkorat av slutlig granskning av bolagen och fastigheterna.



– Det är fantastiskt roligt att få köpa fastigheter i en så stark ort och att få duktiga lokala fastighetsägare som nya ägare i Amasten. Säljarna kommer att fortsätta förvalta fastigheterna i tre år framöver vilket ger en trygghet till hyresgäster och personal, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.



Förvärvet omfattar 347 lägenheter och 30 703 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 34,7 miljoner kronor per år. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,4 procent.



Fastigheternas befintliga lån kommer att övertas eller refinansieras och bedöms motsvara en belåningsgrad om 44 procent. Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt 211 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger Amasten 52,8 miljoner kronor kontant, samt 158,3 miljoner kronor erläggas i form av nyemitterade stamaktier i Amasten till en överenskommen teckningskurs om 7,90 kronor per stamaktie.

