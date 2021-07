Mikael Rånes, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten förvärvar stor portfölj från Lidén Group

Transaktioner Amasten växer ytterligare i västra Sverige och har tecknat avtal om att förvärva 31 fastigheter på tillväxtorter i västra Sverige. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 784 miljoner kronor.

Fastighetsportföljens bostadsandel är 95 procent och omfattar 40 000 kvadratmeter bostäder med 602 hyreslägenheter och 1 600 kvadratmeter lokaler. Bostadsbeståndet är fördelat på 166 lägenheter i Ulricehamn, 139 lägenheter i Uddevalla, 273 lägenheter i Vänersborg och 24 lägenheter i Trollhättan. Hyresvärdet uppgår till 47,7 miljoner kronor. Säljare är Lidén Group AB och tillträde bedöms ske under september 2021.



– Amasten som köpare känns helt rätt för vår del då de har en långsiktighet och ett stort kunnande av just fastighetsförvaltning, säger Magnus Lidén VD Lidén Group AB.



Amasten förvaltar innan förvärvet 594 lägenheter i västra Sverige.



– Under det andra kvartalet fördubblade vi Amastens bestånd i västra Sverige genom förvärv av 275 lägenheter i Skövde, Mariestad och Falköping. Nu kommer vi återigen fördubbla vårt fastighetsbestånd på tillväxtorter i västra Sverige och kommer efter tillträdet inneha nära 1 200 lägenheter i Hubb Väst, säger Amastens vd Mikael Rånes och tillägger:



– Förvärvet följer Amastens tillväxtstrategi, att skapa effektiva förvaltningskluster med egen förvaltningspersonal, i attraktiva städer med välbelägna hus. Städer där vi kan medverka som samhällsbyggare och bygga Riki-hus, vår egen unika byggprodukt som levererar färdiga hyreshus på tolv månader.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

