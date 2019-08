Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem

Amasten dubblar förvaltningsresultatet

Bolag När Jan-Erik Höjvall och Co presenterar siffrorna för bolagets intensiva andra kvartal står det klart att man bland annat dubblerat förvaltningsresultatet.

Kvartalet i siffror:

• Hyresintäkterna uppgick till 70 mkr (67)

• Driftsöverskottet uppgick till 35 mkr (29)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 12 mkr (6)

• Periodens resultat uppgick till 12 mkr (57), vilket motsvarar 0,04 kr per stamaktie (0,34)

• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 6,03 kr (6,09)

• Direktavkastningen uppgick till 4,08 procent (4,09)

• Överskottsgraden var 50 procent (43)



Väsentliga händelser under kvartalet:

• Nordika tillför 175 mkr i eget kapital genom en riktad emission

• Tecknar avtal om byggnation av 165 respektive 105 Riki-lägenheter i Nykvarn och Sollentuna

• Återbetalning av obligationslån om 425 mkr

• I en bytesaffär i Sundsvall tillträdds bostadsfastigheter till ett värde om 118 mkr och frånträdds för 74 mkr



Väsentliga händelser efter kvartalets utgång:

• Tillträde Urbano AB med ett fastighetsvärde om 2,8 mdr

• Tillträde bostadsfastigheter i Köping om 216 mkr

• Lansering kooperativ boendeform i kommande nyproduktion i Luleå.



Jan-Erik Höjvall skriver följande i sitt vd-ord:

"Det gläder mig att åter kunna visa ett bra förvaltningsresultat. För de första sex månaderna 2019 uppgår förvaltningsresultatet till 23 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 12 miljoner kronor jämfört med första halvåret 2018, vilket motsvarar en ökning med 0,05 till 0,07 kr per stamaktie. Detta är ett tydligt bevis på att vi fokuserar på rätt saker för att ge våra ägare högsta möjliga avkastning. Balansräkningen har stärkts och belåningsgraden har sänkts till 59,0 procent."



Han fortsätter:

"Förvärvstakten håller ett fortsatt högt tempo. Under andra kvartalet har vi genomfört en bytesaffär för 118 mkr i Sundsvall. Vi lämnar två mindre

orter, Essvik och Matfors, och erhåller centraltbelägna bostadsfastigheter i Sundsvall. Vi har också tecknat avtal om att förvärva 220 lägenheter

i Köping för ett fastighetsvärde om 216 miljoner kronor. Fastigheterna tillträddes den 1 juli och stärker Amastens bestånd i Mälardalen. Vi har avtalat om att köpa fastigheter i Sollentuna och i Nykvarn för sammanlagt 690 miljoner kronor där 270 nya Riki-lägenheter ska byggas. Byggstart sker i höst och första inflyttning till jul 2020. Vi har nu 375 Riki-lägenheter som är byggda eller i produktion. Vi ser goda möjligheter att uppnå vårt mål på att bygga 1 000 Riki-lägenheter."

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen