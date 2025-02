Bild: Istock

Amaron rekryterar Fredrik Edner

Bolag Amaron Fund Management stärker sin närvaro i Stockholm och rekryterar Fredrik Edner.

Fredrik Edner kommer verka som ansvarig för Amaron Fund Managements affärsutveckling i Stockholm och tillika ansvarig för Amaron Residential Real Estate Fund. Han har en lång och gedigen erfarenhet av finans- och fastighetsbranschen genom olika befattningar inom marknadsledande bolag, bland annat som Head of Corporate Finance Sweden på Arctic Securities. Vidare har Fredrik Edner erfarenhet från Angermann, Credit Suisse, Barclays och Royal Bank of Scotland. Fredrik kommer vara baserad i Stockholm.



Amaron Residentail Real Estate Fund lanserades hösten 2024 i samband med att Misha Moeremans d’Emaus och Ando Wikström gick in som partners i Amaron. Fonden kommer att förvärva bostadsfastigheter från Stor-Stockholm och Mälardalen i norr till Skåne i syd. Fonden kommer att fokusera på nyutvecklade och kvalitativa bostadsfastigheter i tillväxtorter med ett strukturellt bostadsbehov.

– Vi är mycket glada att välkomna Fredrik. Fredrik har lång erfarenhet av att verka i finans- och fastighetsbranschen i roller under stark utveckling och tillväxt. Vi ser att Fredrik har de egenskaper som krävs för att bygga upp Amaron- teamet i Stockholm, säger grundarna Martin Mildner och Stefan Wilhelmson.

– Jag ser fram emot att arbeta med teamet på Amaron och att bidra till bolagets fortsatta expansion och framgång på den svenska fastighetsmarknaden. Med vår kombinerade bakgrund och erfarenhet är jag övertygad om att vi kan skapa betydande värde för våra investerare och partners, säger Fredrik Edner.

