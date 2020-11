Altura köper samhällsfastigheter av Sehlhall

Altura köper i Upplands Väsby. Bild: Altura

Transaktioner Med ambitionen att förse en växande befolkning med framtidssäkra samhällsfastigheter expanderar Altura kraftigt. Nu blir Altura långsiktig ägare av flera samhällsfastigheter i norra Stockholm. I Upplands Väsby utvecklas ett äldreboende med en förskola på bottenplan, och i Täby ska ytterligare ett äldreboende med 90 lägenheter uppföras. Fastigheterna utformas med gediget fokus på att möta behov hos de som ska vistas i lokalerna.

NREP:s gren för samhällsfastigheter, Altura, är en långsiktig ägare, utvecklare och förvaltare av samhällsfastigheter med fokus på att förse de boende, dess anhöriga och personalen med lokaler som främjar välmående och en trygg vardag. Nu har Altura förvärvat två fastigheter strax norr om Stockholm från Sehlhall Fastigheter, som har gedigen bakgrund och hög kunskap inom utveckling av omsorgsboenden och kommer ansvara för uppförandet av byggnaderna.



I Upplands Väsby utvecklas ett äldreboende med 40 lägenheter och en förskola med plats för uppemot 100 barn. Byggnationen kommer att bli totalt cirka 3 800 kvadratmeter stor, varav äldreboendet kommer utgöra 2 900 kvadratmeter av ytan och förskolan cirka 885 kvadratmeter. Kavat Vård kommer att bedriva verksamhet i äldreboendet medan förskolan kommer att drivas av Tellusbarn. Barn och äldre i samma kvarter syftar till att skapa en levande och trivsam miljö. Fastigheten utvecklas med fin utblick över intilliggande bostadsområde och med solpaneler på taket.

– Vi är glada över att bli ägare av viktiga samhällsfastigheter i växande kommuner i Stockholmsregionen. Fastigheterna kommer att husera många människor i olika stadier i livet och Sehlhall delar vårt synsätt på hur samhällsfastigheter ska utvecklas. Vi är både stolta och ödmjuka inför uppgiften att förvalta fastigheterna i tätt samarbete med operatörerna och ser fram emot att tillsammans med Sehlhall fortsätta utveckla de trivsamma och hållbara fastigheterna, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.



I Täby förvärvas samtidigt ett vårdboende med hela 90 lägenheter. Fastigheten, där Humana ska bedriva omsorg, ska certifieras enligt miljöstandarden LEED Gold. Humanas koncept kommer integreras i fastigheten, vilket inkluderar deras prisbelönta belysningslösning, rehab-gym och en trivsam trädgård med växthus. Allt för att säkerställa en bra levnadsmiljö för de boende.

– Med dessa två fastigheter bidrar vi till en trygg, hållbar och högkvalitativ utbyggnad av Sveriges sociala infrastruktur och jag är övertygad om att detta kommer att bli bästa tänkbara miljö för såväl de äldsta som yngsta i vårt samhälle, säger Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter.



Fastigheten i Upplands Väsby planeras stå färdig för inflyttning i slutet av 2021. I Täby planeras byggstart under våren 2021 med färdigställande under 2022.



Real Advokatbyrå har varit rådgivare till Altura.



Bernstrom & Partners samt Setterwalls har varit rådgivare till säljaren i transaktionen.

