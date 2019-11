Altura kommer att äga äldreboendet i Hässleholm. Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter

Altura blir ägare av nytt äldreboende i Hässleholm

Bygg/Arkitektur I skånska Hässleholm ska ett nytt äldreboende utvecklas. Altura blir långsiktig ägare av boendet som ska rymma 60 lägenheter. Byggstarten är planerad till våren 2020 och Novum Samhällsfastigheter står för utvecklingen. I slutet av 2021 beräknas äldreboendet stå färdigställt då vårdaktören Vardaga flyttar in för att bedriva äldreomsorg i fastigheten.

Altura grundades 2018 och är en långsiktig ägare, förvaltare och utvecklare av moderna äldreboenden. I Skåne har fastighetsaktören sedan tidigare två äldreboenden, ett befintligt i Ängelholm och ett under utveckling i Löddeköpinge. Nu står det klart att Altura även etableras i Hässleholm genom förvärvet av ett 4 000 kvadratmeter stort äldreboende. Novum Samhällsfastigheter ska utveckla fastigheten med byggstart under våren 2020.



– Vi är otroligt glada över att fördjupa samarbetet med Novum Samhällsfastigheter och att få Vardaga som hyresgäst i ytterligare ett högkvalitativt boende. Vi har en samsyn kring hur ett äldreboende ska utformas för att boende, anhöriga och personal ska trivas och därför är vi nöjda över att uppföra fastigheten i ett tätt samarbete med dem. Det känns stort att vi får bidra till att bringa lycka och välbefinnande till Hässleholms invånare, dessutom på en plats som länge varit viktig för staden, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling, Altura.



Det nya äldreboendet ska uppföras i hjärtat av Hässleholm – på samma plats som den tidigare dansbanan Björksäter var belägen. I maj 2018 stängdes dansbanan efter 110 år och snart får 60 personer flytta in i högkvalitativa lägenheter på samma plats.



– Vi tackar både Vardaga och Altura för förtroendet att få utveckla en högkvalitativ och modern fastighet på en så anrik plats. Villa Danspalatset blir ett härligt äldreboende för Hässleholms invånare och vi hoppas att de boende ska trivas, säger Oskar Nilsson, affärsutvecklingsansvarig på Novum Samhällsfastigheter.



För att hedra platsens arv kommer delar av dansbanan, såsom den ikoniska skylten, att återanvändas i den nya utvecklingen. Hyresgäst blir Vardaga som ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig, vilket beräknas till fjärde kvartalet 2021.



– Det nya äldreboendet är ett resultat av ett gott samarbete med både Altura och Novum Samhällsfastigheter. Vi ser fram emot att erbjuda våra boende ett modernt och hemtrevligt boende på en historisk plats som för många invånare är synonymt med glädje och fina minnen, säger Malin Appelgren, tillväxtchef på Vardagas koncernmoderbolag Ambea.

