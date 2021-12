Ideapark i Uleåborg får ny ägare. Bild: Alma Property Partners

Alma säljer finländskt köpcentrum

Transaktioner Alma Property Partners har sålt Ideapark Oulu, ett 24 000 kvadratmeter stort köpcentrum beläget i Uleåborg, Finland. Försäljningen är den fjärde ur Almas första fond och sker till United Bankers specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter.

Alma Property Partners förvärvade Ideapark Oulu 2016 och har under de senaste fem åren vidareutvecklat fastigheten tillsammans med Avant Asset Management. Under Almas innehav har ett betydande uthyrningsarbete gjorts med avsikt att strategiskt positionera köpcentret mot dess kundsegment. Ideapark Oulu har under de senaste 18 månaderna presterat väl i ett tufft marknadsklimat och är fullt uthyrt. Köpcentret har slagit rekord avseende såväl försäljning som besökarantal.



Alma har tecknat nya hyresavtal eller hyresavtalsförlängningar på cirka 30 000 kvadratmeter. Samtidigt har Alma investerat i att förbättra handels- och matutbudet samt introducerat upplevelser till lokalbefolkningen.

– Vi har fokuserat på att hitta en kombination av nya och attraktiva butiker och tjänster som vi kunna introducera till Uleåborg och på så sätt tillhandahålls ett bredare utbud av tjänster till köpcentrets kunder. Under 2020 gjorde vi betydande investeringar i köpcentrets publika områden för att förbättra shoppingupplevelsen och vi byggde en ny lekplats för barn, säger Robert Landtman, Partner på Alma Property Partners.



Några av de nya hyresgäster som introducerats till Ideapark Oulu utgörs av en kommunal vårdcentral samt ett nytt utlämningsställe som drivs av Posten. Vi har också utökat utbudet av mat och dryck genom att teckna avtal med bland annat Burger King och Espresso House.

– Under vårt ägande har försäljningen i köpcentret ökat med 30 procent och besökarantalet är högre än någonsin, säger Robert Landtman.

– Denna framgångsrika avyttring understryker en av våra främsta styrkor, vårt fokus på uthyrning. Vår Asset Management Partner-modell har återigen visat sig framgångsrik i ett investeringscase som krävt att vi kavlat upp ärmarna. Trots att många köpcentra har ställts inför stora utmaningar har vi kunnat hyra ut eller förnya cirka 30 000 kvadratmeter, öka driftnettot samt leverera en attraktiv avkastning till våra investerare. Efter denna försäljning har Almas första fond nu realiserat fyra av sina tio investeringar, kommenterar Simon de Chateau, Chief Investment Officer på Alma Property Partners.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen