Johan Eriksson. Bild: Estea

Allmänna Arvsfonden investerar 250 miljoner i Estea Omsorg

Bolag Estea Omsorgsfastigheter ger ut en ny fondandelsklass med inriktning på institutionella investerare och välkomnar samtidigt Allmänna Arvsfonden som investerar 250 miljoner kronor i fonden.

För att tillvarata det ökade intresset från institutionella investerare ger fonden ut en ny fondandelsklass. Andelsklassen kommer att löpa med samma ränta som fondens tidigare börsnoterade fondandelar. Den nya fondandelsklassen kommer löpande att kunna utökas med fler institutionella investerare.

Allmänna Arvsfonden investerar genom den nya fondandelsklassen 250 miljoner kronor i fonden, där kapitalet kommer tillföras fonden under en period av maximalt tolv månader för att effektivt allokera kapital till förvärv.



– Vi är väldigt glada att få välkomna Allmänna Arvsfonden som investerare i Estea Omsorgsfastigheter och är ödmjuka inför det förtroende som givits oss. Vi kommer att fortsätta jobbet med att utöka den institutionella andelsklassen och vi hoppas kunna välkomna fler institutionella investerare framöver. Med Allmänna Arvsfondens investering har vi till fonden tagit in över 1 miljard kronor från våra investerare och vi har därmed en bra plattform för fortsatt tillväxt, säger Johan Eriksson, vd, Estea AB.



– Det här är ett välkommet resultat av en medveten satsning för att etablera oss som en partner för de stora institutionernas kapitalförvaltningsbehov. Samtidigt ser vi det som ett kvitto på att vårt långsiktiga förvaltningsarbete uppmärksammas. Vi har ett stort momentum i transaktionsaffären, och har under vintern tillträtt omsorgfastigheter för cirka 1,1 miljarder kronor, säger Per Torpare, försäljningschef på Estea AB.



– Vård- och omsorgsfastigheter har inneboende defensiva kvalitéer och skapar förutsägbara kassaflöden, båda är önskvärda egenskaper för exempelvis pensionskapital, genom helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster och starkt demografiskt stöd. Vi har en stark tro på segmentet och en fortsatt expansiv förvärvsstrategi, säger Per Torpare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

