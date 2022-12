Eva Sjölander ska, tillsammans med Annelie Ouchterlony, utveckla och bredda affärsområdet hyresgästrådgivning i hela landet på Alfred Consulting. Bild: Erik Lundbäck

Alfred Consulting stärker upp inom hyresgästrådgivning

Karriär Alfred Consulting stärker upp med senior kompetens och bred erfarenhet inom hyresgästrådgivning. Eva Sjölander tillträdde efter sommaren 2022 som senior projektledare och kommer, tillsammans med Annelie Ouchterlony, Business Area Manager, att utveckla och bredda affärsområdet hyresgästrådgivning i hela landet.

Eva Sjölander kommer närmast från Cushman & Wakefield där hon har haft rollen som senior projektledare och förändringsledare. Eva Sjölander, som har drygt 25 års erfarenhet och kompetens av fastighetsbranschen, hyresgästrådgivning och förändringsledning, är ett starkt och viktigt tillskott till verksamheten. Affärsområdet kommer att växa under kommande period och ytterligare rekryteringar pågår.

– Både jag och Annelie har haft förmånen att känna och arbeta med Eva under en lång tid och hon är vad vi säger "En Alfred". Hon har passionen och det helhjärtade engagemanget som krävs i vår vardag och hon delar vår värdegrund. Eva är entreprenörsdriven vilket är en viktig del i att ta ett ledaransvar på Alfred, som är ett tillväxtbolag med en stark entreprenörsanda. Eva blir ett viktigt komplement i vår satsning och tillväxt framåt, säger Malin Kindstedt, vd för Alfred Consulting.

– Tillsammans med Annelie Ouchterlony, som är ansvarig för affärsområdet, blir de två ett starkt team. De båda är seniora och trygga ledare som är viktiga i vår utveckling och satsning framåt. Ett riktigt dreamteam och jag ser mycket fram emot vår spännande resa tillsammans, fortsätter Malin.

Malin Kindstedt som grundade Alfred Consulting tillsammans med Joakim Serrestam 2015, ser ljust på det kommande året och har fler rekryteringar i sikte för båda kontoren i Stockholm och Göteborg. Med de nya kollegorna som anslutit under hösten är man nu 29 anställda på Alfred Consulting.

