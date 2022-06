Alexander Sundberg.

Alexander Sundberg ny Head of Construction på Citycon

Karriär I september tillträder Alexander Sundberg som ny Head of Construction på Citycon. Han har en gedigen bakgrund som ansvarig för genomförandet av flera stora och komplexa bygg- och fastighetsprojekt. Han kommer närmast från Alecta där han jobbat i över tio år, senast i rollen som Chef Projekt på Alecta Fastigheter.

– Jag har jobbat med stora byggprojekt och köpcentrum i över 25 år. Den nya rollen som Head of Construction på Citycon är mycket intressant och fokuserar på att driva stora byggprojekt. Det kommer att bli både kul och intressant att jobba mer internationellt då Citycon är verksamt i flera olika länder, säger Alexander Sundberg, som tillträder sin tjänst som Head of Construction i början av september.



Citycon befinner sig i en strategisk omvandling från att vara ägare och förvaltare av ett 30-tal köpcentrum i Norden och Baltikum mot att bli ett fastighetsbolag som fokuserar mer på stadsutveckling och att kombinera detaljhandel med bostäder, kontor och kommunal service.



– Vi är mycket glada över att Alexander ansluter sig till vårt team. Som Head of Construction kommer han att fokusera på bolagets olika utvecklingsprojekt som är i produktionsfas, däribland Liljeholmstorget i Sverige och Trekanten i Norge, och ha ett nära samarbete med de olika teamen i respektive land, säger Erik Lennhammar, Chief Development and Investment Officer på Citycon.

