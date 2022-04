Ulrika Johansson. Bild: Alecta Fastigheter

Alecta hyr ut i Hasselbladshuset i Göteborg

Uthyrning Efter en renovering av det anrika Hasselbladshuset i centrala Göteborg står det klart att Alecta Fastigheter får två nya hyresgäster. Den koreanska krogen KOMO och co-working konceptet Entreprenörsgatan flyttar in under 2022.

Förra året inledde Alecta Fastigheter en omfattande insats för att utveckla Hasselbladshuset i Göteborg. Nu står det klart att två nya hyresgäster kommer att flytta in under året. Den koreanska restaurangen KOMO planerar att öppna i augusti och co-working konceptet Entreprenörsgatan som dessutom får ett helt eget orangeri flyttar in i september. Uthyrningarna omfattar drygt 3 100 kvadratmeter.



– Vi är otroligt stolta över renoveringen av Hasselbladshuset och ser fram emot att ta emot våra nya hyresgäster. För Alecta Fastigheter är Göteborg som tillväxtstad en självskriven plats där vi ska vara med och utveckla miljöer där människor och företag kan växa, säger Ulrika Johansson, tf affärsområdeschef Göteborg, Alecta Fastigheter.



– Vi ser jättemycket fram emot att få öppna i våra nya lokaler i Hasselbladshuset. Det innebär att vi kommer kunna erbjuda co-working på ett av Göteborgs bästa och mest centrala läge. Dessutom kan vi utöka vår verksamhet från 3 500 till cirka 6 000 kvadratmeter. Många av våra medlemsföretag är i behov av större kontor och vi ser också fram emot att välkomna nya medlemmar. Fler och fler bolag ser fördelarna med den flexibilitet samt den ekonomiska och miljömässiga vinning som co-working innebär, säger Eric Cardell på Entreprenörsgatan Coworking.



Utvecklingen av Hasselbladshuset har genomförts av Alecta Fastigheter tillsammans med Newsec och arkitekten Kanozi. Målet har varit att göra Hasselbladshuset mer attraktivt och att skapa mer flexibilitet för hyresgästerna. I den nya coworking-delen integreras ett sedan tidigare fristående café samt ett inglasat orangeri på innergården. Av fastighetens närmare 15 000 kvadratmeter är i dagsläget cirka 770 kvadratmeter tillgängligt för uthyrning.

