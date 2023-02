Alecta hyr ut 5 200 kvadratmeter i kvarteret Regina. Bild: Alecta Fastigheter

Alecta hyr ut 5 200 kvadratmeter i kvarteret Regina

Uthyrning Regina är Alecta Fastigheters nya konceptkvarter i centrala Göteborg. Fastigheten byggs i två etapper och rymmer totalt 31 000 kvadratmeter. Fyra kontrakt har tecknats med nya hyresgäster i den första etappen. En av dessa är det gröna energibolaget SR Energy.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i kvarteret Regina. Läget är centralt i de mysiga kvarteren i Göteborg. Huset bjuder dessutom på kreativa och smarta lösningar som vi verkligen gillar. Medarbetare idag ställer höga krav på service, flexibilitet och träningsmöjligheter. Att det kommer finnas allt från eventytor och mobilitetslösningar till omklädning och restauranger, gör det ännu mer attraktivt, säger Peter Zachrisson, VD på SR Energy.



De fyra nya hyresgästerna är, förutom SR Energy, kommunikationsnätverket Dentsu Sweden, mjukvarubolaget Definitive Healthcare samt en än så länge hemlig aktör. Samtliga hyresgäster flyttar in under hösten/vintern 2023.



Nu fortsätter uthyrningsarbetet och intresset är stort.

– Vi upplever att många företag just nu är osäkra på hur de ska utforma sina lokaler och därför tycker att Regina är attraktivt. Våra kontorskoncept har kort uppsägningstid och vår co-working gör att företag kan hyra till rum eller platser vid behov. Att vi dessutom valt att bygga en helhetsupplevelse med restaurang, barer, butiker och eventlokaler ökar intresset ytterligare, säger Maria Hamrén, uthyrningsansvarig på Alecta Fastigheter Göteborg.



I och med uthyrningarna så har fastigheten en uthyrningsgrad på 35% i den första etappen som väntas stå klar i slutet på 2023.



Om kvarteret Regina

Kvarteret Regina i Göteborg ligger centralt placerat och attraherar innovationsdrivna

och kreativa företag. Fastigheten erbjuder flexibla kontraktslösningar, musikinspirerade

inredningskoncept, co-working, färdiginredda lokaler samt restauranger och butiker. I

fastigheten är det fokus på återbruk och fastigheten certifieras enligt Breeam- SE.

Ämnen