Pernilla Andersson. Bild: Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter rekryterar ny centrumchef till Solna centrum

Bolag Den 1 februari 2022 tillträdde Alecta Fastigheter som ny ägare av Solna centrum. Nu rekryteras Pernilla Andersson som ny centrumchef för att fortsätta driva Solna centrums verksamhet och utveckling.

Förvärvet av Solna centrum var Alecta Fastigheters största köp under 2021 och helt i linje med Alecta Fastigheters uttalade tillväxtmål. Solna stad är en av Sveriges snabbast växande städer och Solna centrum har ett starkt kommunikativt och strategiskt läge, mitt i ett dynamiskt stadsutvecklingsområde där Solna stad succesivt växer samman med Stockholms innerstad via Hagastaden.

– Solna centrum är en genuin och omtyckt mötesplats med lojala besökare och ett brett utbud av butiker, restauranger och servicetjänster. Vi är oerhört glada och stolta över att välkomna Pernilla till Alecta Fastigheter och Solna centrum. Pernilla kommer med sin kompetens, driv och erfarenhet kunna fortsätta förädla platsen och utveckla centrumet mot sin fulla potential, säger Christina Lindblom, affärsområdeschef, Alecta Fastigheter.



Under våren har ett gediget arbete genomförts för att få allt på plats som ny ägare samtidigt som verksamheten i centrumet är i full drift efter pandemin.

– Jag ser verkligen fram emot att få börja jobba med hjärtat i Solna – Solna centrum. Att få möjligheten att driva Solna centrums utveckling framåt och bidra till Alecta Fastigheters tillväxtresa känns otroligt kul, jag är så förväntansfull, säger Pernilla Andersson.



Pernilla Andersson kommer närmast från Newsec där hon arbetat som centrumchef för Vällingby Centrum. Tidigare har hon arbetat som centrumchef för bland annat Bålsta och Väsby Centrum. Hon tillträder tjänsten den 26 september.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

