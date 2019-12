Stenas Ekebäckshöjd i Högsbo, Göteborg. Bild: Stena Fastigheter

Äldreboende, Ica och gym i Stenas nya kvarter i Högsbo

Uthyrning Stena Fastigheter utvecklar Ekebäckshöjd i Högsbo, Göteborg. Först ut är Vardagas äldreboende Villa Höjden med plats för 90 boende. Äldreboendet öppnar under 2020. I gatuplan flyttar Ica Nära och gymmet Puls & Träning in i sina nya lokaler. Dörrarna öppnas under 2021.

– Vi är mycket glada över att kunna addera äldreboende, Icabutik och gym till Ekebäckshöjd. I vår stadsutveckling vill vi möta de behov som finns och skapa en bra helhet. Blandningen av bostäder, verksamheter och lokaler skapar både trygghet och trivsel, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.



I dialogen med de boende i området kring utvecklingen av Ekebäckshöjd har det framkommit önskemål om matbutik, gym och ett äldreboende och många äldre vill gärna kunna stanna kvar i sitt bostadsområde. Tillsammans med den nya Ica Nära-butiken och gymmet skapas det också ett 100-tal nya arbetsplatser.



Byggnationen av äldreboendet Villa Höjden pågår just nu och kommer stå klar för inflyttning 2020. Äldreboendet kommer att inredas enligt Vardagas prisbelönta inredningskoncept som kombinerar funktion med nordisk design och skapar en ombonad och funktionell boendemiljö. Villa Höjden beräknas skapa omkring 90 nya arbetstillfällen.



– Villa höjden kommer bli ett hemtrevligt, modernt och funktionellt äldreboende. Till sommaren börjar vi rekryteringen av nya medarbetare och i slutet av nästa år står vi redo att välkomna nya boende, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga.



Den nya Ica Nära-butiken kommer att ligga i nya lokaler i Ekebäckshöjd. Butiken är på nära 850 kvadratmeter, har hög tillgänglighet och ligger nära leden och kollektivtrafiken. Butiken kommer, förutom ett brett sortiment, även erbjuda ett stort och varierat utbud av färdiglagade maträtter.



– Vi är väldigt glada över den kommande öppningen av Ica Nära i Ekebäckshöjd och ser fram emot att erbjuda alla kunder möjligheten att handla i våra helt nya lokaler. Den utveckling som nu genomförs på Ekebäckshöjd är väldigt positiv och vi på ICA är glada över att vara en del av detta, säger Sören Ekman, etableringsansvarig på Ica Sverige.



I januari 2021 öppnar Puls & Träning sitt fjärde gym i Göteborg och nummer 92 i kedjan. Ett ljust och fräscht gym med stort utbud av konditions- och styrketräningsmaskiner, redskap och fria vikter. Gymmet erbjuder även träning med personlig tränare och bastu.



– Det känns roligt och spännande att vi nu expanderar ytterligare i Göteborg. Vårt mål är att alla medlemmar ska få in träningen i vardagen och därför har vi öppet 05–23 alla dagar. Varje gym har ett maxantal medlemmar för att undvika trängsel och kö till maskinerna. Vi är kända för fin design och hög kvalitet på vårt utbud, säger Per Lehmann, vd på Puls & Träning.



Ekebäckshöjd är ett av Stena Fastigheters stadsutvecklingsprojekt i Göteborg och ingår i jubileumssatsningen BoStad2021. De nya kvarteren byggs i anslutning till Pennygången, som Stena Fastigheter förvaltat och utvecklat sedan 2005. Genom dialog med de boende har det skapats en grund för hur området kan utvecklas. Förutom äldreboende, mataffär och gym kommer det också att byggas 600 hyresrätter och bostadsrätter, förskola och co-living.



– Där vi har våra hus vill vi stanna länge och vara en drivkraft för att hela området ska utvecklas, säger Agneta Kores.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

