Akelius vice vd går i pension

Bolag Akelius vice vd Lars Lindfors kommer i samband med att han fyller 62 år i april 2021 att gå i pension.

Lars Lindfors har under sin tid i Akelius haft ett flertal seniora exekutiva befattningar, bland andra Head of Sweden, Head of UK, Head of Scandinavia och Vice President Head of all Departments.



Lars Lindfors nuvarande roll som andre vice president och vice verkställande direktör kommer inte att ersättas.



Vd Ralf Spann:

– Det är omöjligt att till fullo tacka Lars för allt hårt arbete och alla bidrag som haft en betydande del i Akelius utveckling till det bolag det är idag. Vi kommer att sakna Lars.



Lars Lindfors:

– Dags att gå i pension. Jag har haft 17 fantastiska år på Akelius. Jag önskar bolaget och samtliga kollegor all lycka i framtiden.

