Ralf Spann. Bild: Akelius

Akelius ökar hyresintäkterna – tyngs av lägre värderingar

Bolag Akelius ökar sina hyresintäkter och det underliggande resultatet i det fjärde kvartalet. Nettoresultatet tyngs av värdenedgångar.

Hyresintäkterna uppgick till 73 miljoner euro (58), en ökning med 25,9 procent mot föregående år. Hyresintäkterna ökade med 13,4 procent (7,5) för jämförbara fastigheter.



Driftnettot uppgick till 41 miljoner euro (27), en ökning med 51,9 procent mot föregående år.



Resultat före värdeförändringar, ebitda, var 36 miljoner (20).



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -15 miljoner euro (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -452 miljoner euro (-106).



Resultatet efter skatt blev -443 miljoner euro (-120).



"Fokus på ett ökat kassaflöde har och ger fortsatt resultat. Den höga tillväxten i driftsöverskott under 2022 förväntas fortsätta under 2023", skriver vd:n Ralf Spann i rapporten.



Akelius hyror ligger fortsatt under marknadsnivå på aggregerad nivå. Bolaget slutför byggprojekt och fortsätter att minska investeringsvakansen.



Spann uppger att värdetillväxten kan bli negativ på kort sikt, men betonar att hyrestillväxten kommer att leda till ökade fastighetsvärden över tiden.



Akelius kommenterar även förvärvet av aktier i Castellum.



"Akelius stödjer Castellums ambition att stärka sitt kreditbetyg och marknadens syn på bolagsstyrning. Detta arbete kommer att vara till nytta för Akelius och övriga aktieägare i Castellum AB."

