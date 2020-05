Ralf Spann blir ny vd för Akelius. Jordan Milewicz efterträder Spann som Europachef. Bild: Akelius

Akelius får tysk vd

Karriär Häromdagen meddelades att Pål Ahlsén lämnar Akelius. Hans efterträdare blir Ralf Spann, för närvarande Europachef. Spann efterträds i sin tur av Jordan Milewicz.

Ralf Spann började arbeta på Akelius för 14 år sedan. Han har varit chef för Berlin och USA innan han blev Europachef. Han arbetar från Berlinkontoret.



Ralf Spann:

– Pål är på många sätt en sann förebild och mentor. Pål bidrog till en inspirerande och tillitsfull arbetsmiljö. Hans ständiga strävan efter förbättring och hans inställning till livslångt lärande är unikt. Tillsammans säkerställer vi en smidig övergång. Jag ser fram emot att leda Akelius tillsammans med mitt team mot nya mål.



Jordan Milewicz är för närvarande Head of Property and Business Department och efterträder alltså Spann som Europachef.

Han har arbetat på Akelius sedan 2008, när han började som asset manager i München och kort därefter blev head of Southern Germany.

2011 flyttade han till Kanada för att arbeta med att utveckla Akelius förvaltning i Toronto och Montreal. 2015 blev han USA-chef. 2016 flyttade han tillbaka till Berlin som Head of Property and Business Department.



– Det är dags att få tillbaka Jordan till förvaltningen. Regionen Europa kommer att dra nytta av hans stora erfarenhet från Nordamerika och som Head of Property and Business Department. Regionen Europa är i goda händer, säger Ralf Spann.



Jordan Milewicz:

– När jag fick samtalet, kände jag mig hedrad och stolt över att Ralf har förtroende för mig att leda regionen som han så framgångsrikt har lett de senaste åren. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet, både från förvaltningen och andra avdelningar, för att vidare utveckla Region Europa.

