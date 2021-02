Handelshögskolan i Göteborg växer. Bild: Akademiska Hus

Akademiska Hus investerar halv miljard i handelshögskola

Bolag Akademiska Hus satsar 529 miljoner kronor i en ny byggnad vid Handelshögskolan i centrala Göteborg. Byggnaden gör det möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik.

Projektet innebär också att en av Västlänkens stationsuppgångar integreras i den nya byggnaden.



Handelshögskolans utbildningar är attraktiva och bland de mest sökta i Sverige. Men de befintliga lokalerna är trångbodda och institutionerna sitter spridda på flera olika adresser. Den nya byggnaden skapar större och mer flexibla ytor för både medarbetare och studenter, och gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett och samma tak.



– Genom att lägga till ytterligare en arkitektoniskt högklassig årsring i kvarteret får Handelshögskolan en attraktiv fysisk lärandemiljö i internationell framkant. Nybyggnaden kommer att förstärka Handelshögskolans förmåga att vara en öppen plats för det kreativa samtalet som bidrar till nydanande kunskapsutveckling. Därmed skapas en grundläggande förutsättning för vår fortsatta utveckling som en allt starkare akademi i nära samklang med det omgivande samhället, säger Per Cramér, dekan för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.



Den nya byggnaden omfattar cirka 10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan ovan mark. Här ryms bland annat en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, café, kontor och studentarbetsplatser. Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete har material med hög klimatpåverkan som marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten återbrukats för att återanvändas i andra byggprojekt. Marmorgolvet från den gamla byggnaden kommer exempelvis att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan.



– Det kommer att bli en fantastisk byggnad som både kommer ta plats mitt i staden och passa in väl i omgivande arkitektur. Vi bygger med tanke på framtiden, både genom höga hållbarhetskrav, men också genom att göra lokalerna flexibla och möjliga att förändra över tid och på så vis underlätta Handelshögskolans framtida utveckling, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.



Utöver att Handelshögskolan får nya ändamålsenliga lokaler innefattar byggnaden också en uppgång från Västlänken station Haga. Uppgången är integrerad i den nya byggnaden och placerad vid hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången blir Handelshögskolan en än tydligare del av staden, med förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda samtidigt som den gröna Vasaallén bevaras intakt som attraktivt flanerings- och cykelstråk.



– När nu Handelshögskolan bygger nytt mitt i myllret på Vasagatan, är det ett steg i att utveckla kunskapsstaden Göteborg så att våra studenter och medarbetare även i framtiden bidrar till ett levande stadsliv. Vi vill att våra lokaler ska vara inbjudande och fungera som mötesplatser mellan akademi och samhälle, vilket Handelshögskolan kommer bli ett bra exempel på, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.



Planerna på en utbyggnad av Handelshögskolans lokaler har pågått under flera år. I maj 2014 bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad. Tävlingen arrangerades i samråd med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter och vinnare blev Johannes Norlander Arkitektur, vars bidrag samspelar med befintlig bebyggelse och ger möjligheter till flexibla lokaler med fokus på pedagogik och nya former för lärande.



Den nya byggnaden för Handelshögskolan planeras stå klar 2025.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

