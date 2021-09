Åhléns Outlet etablerar sig i Bernstorp. Bild: Niam

Åhléns Outlet fyller upp på Bernstorp

Uthyrning Åhléns Outlet väljer Niams Bernstorp, utanför Malmö, för sin nästa etablering. I och med etableringen är handelsområdet Bernstorp så gott som fulluthyrt.

Annons

När Niam klev in som ny fastighetsägare i Bernstorp mitt i begynnelsen av pandemin för drygt ett och ett halv år sedan, fanns många frågetecken kring hur den externa handeln skulle utvecklas. Under det gångna året har dock handelsområdet Bernstorp gjort stor succé med enormt starka besökstal samt mycket positivt index bland detaljhandelsaktörerna.



Niam har i nära samarbete med RED kontinuerligt verkat för att ytterligare stärka handelsområdet och skapa mer densitet. Det står nu även klart att Åhléns Outlet väljer Bernstorp som destination för Malmö-marknaden och att butiken planerar för en öppning under våren 2022.

- Sedan vi förvärvade Bernstorp har vi sett många nya och spännande butikskoncept etableras på handelsplatsen och vi är nu glada att även välkomna Åhléns Outlet. Handelsplatsen är nu nästintill helt uthyrd och vi fortsätter se en stabil ökning av antal besökare, säger Victor Wettergren, Fondchef på Niam.



- Vi har länge velat ha ett Åhléns Outlet i Malmöregionen. Stora Bernstorp har blivit ett detaljhandelsnav att räkna med, och vi tror att detta är precis rätt tid och rätt plats för Åhléns Outlet, där vårt koncept kommer att komplettera handelsplatsen på allra bästa sätt, säger Stina Klaesson, vd för Åhléns Outlet.



Uthyrningen till Åhléns Outlet är den sista möjliga volymhandelsenheten i det befintliga handelsområdet som kunnat skapas.

- I och med uthyrningen av denna lokal så befäster vi handelsplatsens förutsättningar för den fortsatta expansionen av Bernstorp. Vi kan konstatera att vi steg för steg närmar oss vår målsättning med att definiera Bernstorp som den nordliga handelsdestinationen i Malmö. Vår strategi med att profilera om handelsplatsen och ge området ett kraftigt lyft har givit en mycket positiv respons från marknaden där vi kontinuerligt får bekräftelse från detaljhandelsaktörer, säger Ronald Rico, VD på RED.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen