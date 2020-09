Klarabergshuset. Bild: Afa Fastigheter

Afa fyller upp Klarabergshuset

Uthyrning Afa Fastigheter hyr ut 750 kvadratmeter i Klarabergshuset i Stockholm till Avtalat. Huset är däremot fullt uthyrt.

Under hösten flyttar Avtalat in på plan 10 i Klarabergshuset i centrala Stockholm. Totalytan är cirka 750 kvadratmeter. Hyrestiden löper på cirka fem år.



LO, PTK och Svenskt Näringsliv har bildat ett gemensamt ägt bolag, Avtalat, med syfte att öka kunskap om och förtroendet för kollektivavtalade försäkringar och pensioner på den privata arbetsmarknaden. Bolagets uppdrag är att säkra att alla som omfattas förstår vad dessa förmåner innebär och hur de fungerar. Bolaget startar sin verksamhet den 1 januari 2021.

– Lokalerna är anpassade för ett modernt och agilt arbetssätt. Det stämmer väl överens med vårt uppdrag att skapa en digital och effektiv mötesplats för information och vägledning om pension och försäkring via jobbet, säger vd:n Niklas Hjert.

– Vi är glada att kunna välkomna Avtalat till Klarabergshuset. Under senaste året har vi utfört en rad åtgärder med syfte att utveckla fastigheten och minska fastighetens klimatavtryck, parallellt har vi arbetat med uthyrningen. Nu är alla bitar på plats och huset är fullt uthyrt, säger Mattias Östman, förvaltare på AFA Fastigheter.

